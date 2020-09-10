Merve Demirel’i taciz eden polise hapis cezası

Merve Demirel’in gözaltına alınırken polis tarafından taciz edilmesiyle ilgili davanın ikinci duruşmasında karar çıktı.
"Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle basit cinsel saldırı" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz olarak yargılanan Sezgin S, Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya katılmadı.
Duruşmaya Merve Demirel ve avukatları ile Çağdaş Hukukçular Derneği avukatları, Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi ve Avukat Hakları Merkezi’nden gözlemci avukatlar katıldı. Pandemi gerekçesiyle duruşmaya basın mensupları ve izleyiciler alınmadı.
MERVE DEMİREL HÂKİME TEPKİ GÖSTERİP İFADE VERMEDİ
ÇHD’nin davaya müdahillik talebi reddedilirken, hâkim vekaletleri olduğu halde kalabalık olduğu gerekçesiyle avukatların tamamını salona almak istemedi. Tartışmaların yaşandığı duruşmada, Merve Demirel hâkimin kendisini sürekli azarlayan tavrı nedeniyle ifade vermedi.
MAĞDUR HEDEF OLDU
Polis Sezgin S.’nin avukatı Mehmet Refik Atalay, savunmasında Merve Demirel’i hedef aldı. Demirel’in “terör örgütlerinin çağrısı ile basın açıklamasına katıldığını” iddia eden Atalay, “Tacize uğramışsa aynı gün niye açıklamadı” dedi.
SANIK POLİSE İYİ HAL İNDİRİMİ
Duruşmanın sonunda polis memuru Sezgin S’ye “Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı” suçundan hapis cezası verildi. Ceza, kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanarak suçu gerçekleştirdiği gerekçesiyle arttırılırken, öte yandan iyi hal indirimi uygulandı. Sanık polis Sezgin S, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çaptırıldı.
NE OLMUŞTU?
Ankara Sakarya Caddesi’nde 16 Şubat 2016 tarihinde TAYAD üyelerinin tutuklu ÇHD’li avukatların serbest bırakılması talebiyle yaptığı eylemde gözaltına alınan Merve Demirel, polis aracına bindirilirken polisin elle tacizine uğramıştı.
Görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Merve Demirel ve Ankara Barosu’nun yaptığı suç duyuruları üzerine polis memuru Sezgin S. hakkında "Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle basit cinsel saldırı" suçundan dava açılmıştı.
Sanık polis Sezgin S’nin ifadesi, Demirel’in avukatlarının haberi olmadan gizli bir duruşma ile alınmıştı.