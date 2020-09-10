Merve Demirel’i taciz eden polise hapis cezası

Merve Demirel’in gözaltına alınırken polis tarafından taciz edilmesiyle ilgili davanın ikinci duruşmasında karar çıktı.





"Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle basit cinsel saldırı" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz olarak yargılanan Sezgin S, Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya katılmadı.





Duruşmaya Merve Demirel ve avukatları ile Çağdaş Hukukçular Derneği avukatları, Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi ve Avukat Hakları Merkezi’nden gözlemci avukatlar katıldı. Pandemi gerekçesiyle duruşmaya basın mensupları ve izleyiciler alınmadı.





MERVE DEMİREL HÂKİME TEPKİ GÖSTERİP İFADE VERMEDİ





ÇHD’nin davaya müdahillik talebi reddedilirken, hâkim vekaletleri olduğu halde kalabalık olduğu gerekçesiyle avukatların tamamını salona almak istemedi. Tartışmaların yaşandığı duruşmada, Merve Demirel hâkimin kendisini sürekli azarlayan tavrı nedeniyle ifade vermedi.





MAĞDUR HEDEF OLDU





Polis Sezgin S.’nin avukatı Mehmet Refik Atalay, savunmasında Merve Demirel’i hedef aldı. Demirel’in “terör örgütlerinin çağrısı ile basın açıklamasına katıldığını” iddia eden Atalay, “Tacize uğramışsa aynı gün niye açıklamadı” dedi.