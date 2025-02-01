Merz, eleştirilerin odağında: 'Kendisine ve partisine zarar verdi'





'ACİL BİR DURUM YOKKEN MECLİSİ KARAR ALMAYA ZORLADI'





'MERZ, KASIMDA VERDİĞİ SÖZÜNDEN DÖNDÜ'





'MERZ HALKIN DÜZENSİZ GÖÇÜ ÖNLEME İSTEĞİNİ ÖNEMSEDİ'





SEVİM DAĞDELEN DE MERZ'İN ÖNERGESİNE DESTEK VERDİ

Federal Meclis'te dün uzun ve gergin görüşmelerin ardından, Hıristiyan Demokratik Birlik Partisi'nin (CDU) düzensiz göçü önleme yasa teklifi, aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif'in (AfD) desteğine rağmen kabul edilmedi. CDU Başkanı Friedrich Merz'in mimarı olduğu yasa teklifine kendi partisi ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) destek vermeyenler oldu; teklif, bu yüzden Federal Meclis'ten geçemedi.Gazete Duvar'da yer alan habere göre konu medyada geniş haber ve yorumlarla gündemin bir numaralı maddesi olmaya devam ederken, yorumlarda eleştirilerin odağı Merz oldu. Yorumların ortak noktası, ortada acil bir siyasi durum yokken, Merz'in kendisine ve partisine zarar verdiği yönündeydi. Bütün bunlardan kazançlı çıkan partinin AfD olduğu, göç politikası bağlamında seçmenlerin aslına, yani AfD'ye oy vereceği görüşü savunuldu.Münih'te yayımlanan Süddeutsche Zeitung gazetesi, “Şimdiye kadar bir kişinin Federal Meclis'i kargaşaya soktuğuna çok seyrek tanıdık olduk” cümlesiyle başlayan yorumunda, Merz'in acil bir durum yokken, meclisi karar almaya zorladığını yazdı.Yorumda şu görüşler ifade edildi: “Kendi partisini aşırı sağcıların ahlaki bataklığına sürükledi. Merz iki yenilgi aldı, AfD ile birlikte hareket etti, ama çoğunluk bulamadı, aşırı sağa karşı duvar hasar gördü, kendisi de hiçbir şeye ulaşamadı. AfD'nin desteğiyle yasa teklifinin geçmemesi iyi oldu, ancak seçim kampanyası çukura gömüldü. Bunun etkisi 23 Şubat'taki seçimden sonra da sürecek.”Düsseldorf'ta yayımlanan ekonomi ağırlıklı Handelsblatt gazetesi de ortada acil bir durum yokken, Merz'in kendisine zarar verdiğini yazdı. “Ya hep ya hiç oynadı, kaybetti” diyen gazete, şu görüşlere yer verdi: “Federal Meclis'te demokratik merkez ikiye bölündü. Bunun seçim sonrası ağır sonuçları olabilir. Merz, uyarı ve eleştirileri dinlemedi, AfD ile yasa teklifini geçirmeye uğraştı, başarısız oldu. Siyasi gücünü göstermek istedi, ancak AfD ile en ufak bir işbirliği girişiminin diğer partilerde ve halkta yapacağı etkiyi küçümsedi.”Frankfurter Rundschau gazetesi ise, Merz'in geçen kasım ayında verdiği, “AfD ile hiçbir işbirliği olmayacak” sözünden döndüğünü hatırlattı. Bu sözün güçlü, ikna edici ve inandırıcı olduğunu belirtti, ne var ki, Merz'in çarşamba günü AfD ile çoğunluk sağlayarak bu sözünden döndüğünü hatırlattı. Merz'in AfD ile işbirliğinin bu parti için büyük bir zafer olduğunu, ama demokratlar için parçalanma potansiyeli olan bir durum olduğu görüşünü ifade etti.Deutschlandfunk radyosunda yer alan yorumda ise, “Merz elleri boş ortada kaldı, şimdi siyasi yıkıntılar üzerinde oturuyor” görüşü savunuldu. Deutschlandfunk da acil bir siyasi durum yokken, Merz'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın tavrıyla Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller'i önüne sürüklemeye kalkıştığını belirtti. Göçü sınırlama bağlamında seçmenlerin aslını, yani AfD'yi seçeceğinin ifade edildiği yorumda, Merz'in geçen kasımda verdiği, “AfD ile hiçbir işbirliği olmayacak” sözünden döndüğü de hatırlatıldı.Her yönden medyanın büyük çoğunluğu Merz'i eleştirirken, ülkenin güney bölgesinde bulunan bölgesel gazete Badische Zeitung Merz'e arka çıktı. Merz'in, halkın düzensiz göçü önleme isteğini ciddiye aldığını, dolayısıyla önemsediğini belirten gazete, şu görüşleri savundu: “(Merz) halkın bu isteğini, demokratik bir güç olan CDU'ya kanalize etmek istedi. Ayrıca, toplumu SPD ve Yeşiller'in tutsaklığından kurtarmayı amaçladı. Bu iki parti, yıllarca düzensiz göçü sınırlandırmayı engelledi.”Öte yandan, CDU federal milletvekili Serap Güler gibi Sahra Wagenknecht Birliği (BSW) federal milletvekili Sevim Dağdelen de Merz'in önergesine evet oyu verdi. Bu sebeple o da Serap Güler gibi sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Dağdelen, Facebook sayfasında, önergenin Federal Meclis'ten geçmemiş olmasına üzüldüğünü, oysa yasa teklifinin yerleşik göçmenlerin de yararına olacağını savundu. Dağdelen, Almanya'da kurulu Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu'nun (DİDF) girişimiyle Sol Parti'den (Die Linke) Federal Meclis'e seçilmiş, sonra bu partinden ayrılıp, BSW'ye geçmişti.