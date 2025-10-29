Merz-Erdoğan zirvesi: 22 bin Türkiye vatandaşının sınır dışı dosyası masada

Almanya Başbakanı Friedrich Merz Ankara'ya özellikle Türk vatandaşlarının sınır dışı edilmeleri de dahil göç ve savunma dosyalarına odaklanan son derece kritik bir gündemle geliyor. Merz'in çantasında, Almanya'dan sınır dışı edilmesi gereken ancak Türkiye tarafından geri kabul edilmediği için bekletilen 22 bini aşkın Türk vatandaşının iadeleri konusu da yer alıyor.





DW Türkçe'nin haberine göre Mayıs ayında göreve gelen Merz hükümeti, düzensiz göçe karşı sınır dışıların artırılması da dahil olmak üzere sert önlemler uyguluyor. Almanya İçişleri Bakanlığı verilerine göre bu yılın ilk dokuz ayında Almanya'dan 17 bin 651 kişi sınır dışı edildi. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 14 bin 706 olmuştu. 2025'in Ocak-Eylül döneminde sınır dışı edilenler arasında en büyük grubu ise bin 614 kişiyle Türk vatandaşları oluşturdu.





Sınır dışı listesi en uzun topluluk Türkler

Türkiye dışındaki en büyük Türk topluluğu yaklaşık 3 milyonluk nüfusla Almanya'da bulunuyor. Hükümet, "Almanya'dan ayrılması gereken en fazla kişinin Türkiye kökenli olduğunu" belirterek geri kabul işbirliğinin geliştirilmesini önceliklendiriyor. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'ne göre Eylül sonu itibarıyla 22 bin 560 Türk vatandaşı sınır dışı edilmeyi bekliyor.





Almanya, Türkiye ile geri kabul anlaşmasının daha hızlı ve etkin işletilmesinin yanı sıra Suriye'ye yönelik olası sınır dışı süreçlerinde de Ankara'nın diplomatik desteğini talep ediyor.





Merz–Erdoğan görüşmesinde savunma işbirliği ve AB'nin yeni silahlanma programı SAFE'e Türkiye'nin olası katılımı ile ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi konuları da ele alınacak. Ancak Erdoğan'ın giderek otokratikleşen yönetim tarzı göz önüne alındığında, Merz için bu ziyaretin hassas bir denge oyunu olacağı yorumları da yapılıyor.