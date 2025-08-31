Samanyolu Haber /Dünya / Merz: Göç politikasında dönüş konusunda kararlıyız /31 Ağustos 2025 10:36

Merz: Göç politikasında dönüş konusunda kararlıyız

Almanya'nın mülteci politikasında değişikliğe gitme konusundaki kararlılıklarını yineleyen Başbakan Merz, "Göç politikasında dönüş diye adlandırdığımız konuda ciddiyiz" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, bir kez daha ülkesinin mülteci politikasında değişikliğe gitme konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Bonn'daki eyalet kongresinde "Göç politikasında dönüş diye adlandırdığımız konuda ciddiyiz" açıklamasında bulunan Merz, iltica başvurularının son 10 yılın en düşük seviyesine gerilemesini "bu hükümetin büyük bir başarısı" olarak tanımladı.

DW Türkçe'nin haberine göre Almanya Başbakanı ve CDU lideri, "Söz verdik, yasa dışı göçü sonlandıracağız ve düzenli bir göç politikasına döneceğiz" diye konuştu.

Merz, hükümetin Mayıs ayında göreve gelmesinin hemen ardından bu doğrultuda sınır kontrollerinin sıkılaştırıldığını ve o zamandan bu yana "10 bini aşkın yasa dışı göçmenin geri çevrildiğini" belirtti.

Suçlulardan oluşan bir grubun da Afganistan'a sınır dışı edildiğini ve hem bu ülkeye hem de Suriye'ye yönelik yeni sınır dışı uçuşlarının da planlandığını ifade eden Merz, ayrıca aile birleşimi vizesinin zorlaştırıldığını hatırlattı.

Alman hükümetinin tüm bu adımlarda Avrupalı komşularıyla yakın iş birliği içinde hareket ettiğini belirten Merz, Berlin'in aldığı geri çevirme kararlarının ve sıkılaştırdığı sınır kontrollerinin bazı komşu ülkelerde sert eleştirilere yol açtığının da farkında olduğunu vurguladı.

Almanya Başbakanı bu bağlamda Avrupa Birliği'nin (AB) planladığı Ortak Avrupa İltica Sistemi'ne (CEAS) bağlılığını yineledi.

"Biz bir göç ülkesiyiz ve öyle kalacağız"
Yasa dışı göçle mücadeledeki kararlılıklarının Almanya'ya göçün tamamen sona ereceği ya da ermesi gerektiği anlamına gelmediğini de sözlerine ekleyen Merz, "Biz bir göç ülkesiyiz ve öyle kalacağız" dedi.

Merz'in açıklamaları, Almanya'nın CDU'lu eski Başbakanı Angela Merkel'in 2015'teki sığınmacı krizinde sarf ettiği ünlü "Wir schaffen das" ("Bunu başaracağız") sözünün 10'uncu yıl dönümünden bir gün önce geldi.

Merkel, 31 Ağustos 2015'te kullandığı bu cümleyle yüz binlerce sığınmacının kabulu¨ ve entegrasyonu konusunda iyimser bir mesaj vermiş; Merkel'in hâlâ tartışılan açık kapı politikası kapsamında 2015'te birçoğu Suriye'deki savaştan kaçan 1 milyonu aşkın sığınmacı Almanya'ya gelmişti.
