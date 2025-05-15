Merz hedeflerini açıkladı: Alman ordusu Avrupa'nın en güçlüsü olacak

Geçen hafta yemin ederek göreve başlayan Almanya'nın yeni Başbakanı Friedrich Merz Federal Meclis'te ilk hükümet açıklamasını yaptı.





Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokratların (SPD) oluşturduğu koalisyon hükümetinin hem iç hem dış politikadaki çetin sınamaların, hem de mali zorlukların bilincinde olduğuna vurgu yapan Friedrich Merz, Almanya'nın bu zorlukların üstesinden gelebilecek güce sahip olduğunu kaydetti.





"Zorlukları kendi gücümüzle aşabiliriz"

DW Türkçe'nin haberine göre Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Merz, konuşmasında tüm yurttaşlara "Almanya'yı ileriye taşımak için güç birliği yapma" çağrısı yaptı.





"Devlet, hepimiziz. Ne kadar büyük olursa olsun, tüm zorlukları kendi gücümüzle aşabiliriz" diyen Merz, hükümetinin üç önceliğini refah, güvenlik ve birlik olarak sıraladı.





"Almanya'nın ekonomisini yeniden büyüme yörüngesine sokmak için elimizden geleni yapacağız" diyerek, iki yıldır resesyonda olan Alman ekonomisini krizden çıkarmakta kararlı olduklarını anlatan Merz, bunu vergi kolaylıkları, altyapı yatırımları ve daha az bürokrasiyle başaracaklarını söyledi.





Başbakan Merz, "Almanya'nın ekonomik temeli sağlam, büyük ölçüde de rekabet gücüne sahip. Kendi gücümüzü kullanarak, bir kez daha dünyanın hayranlıkla baktığı ekonomimizi büyümenin motoru haline getirebiliriz. Bu nedenle rekabet edebilme gücünü, ekonomik ve mali politikamızın mihenk taşı haline getireceğiz" dedi.





"Alman ordusu Avrupa'nın en güçlüsü olacak"

CDU'lu Merz, konuşmasında hükümetinin öncelikli hedefinin Alman ordusu Bundeswehr'i güçlendirmek olduğunu açıkladı.





Almanya'nın savunma yetkinliklerinin güçlendirilmesi için izleyecekleri stratejiyi de anlatan Merz, Alman ordusunu, Avrupa'nın konvansiyonel olarak en güçlü ordusu haline getireceklerini söyledi, "Kendimizi savunmak zorunda kalmamak için bunu yapmak zorundayız" dedi.





Caydırıcılık ilkesinin öneminin altını çizen Almanya Başbakanı, yakın tarihten çıkartılması gerektiğini söylediği dersi şu sözlerle ifade etti:





"Ders basit: Güç saldırganları caydırır, zayıflık ise saldırganlığa davetiye çıkarır."





Başbakan Merz, Rusya'ya karşı kendisini savunmaya çalışan Ukrayna'ya desteğin de süreceğini söyledi.





Rusya'nın Ukrayna'da olası bir zafer ya da ülkenin bir bölümünü ilhak etmekle yetinmeyeceğini, buna inanmak isteyen herkesin yanıldığını savunan Friedrich Merz, selefi Olaf Scholz'un Ukrayna konusunda izlediği stratejiyi övdü, tıpkı onun gibi Almanya'yı savaşa taraf haline getirmemeye özen göstereceğini de sözlerine ekledi.





Merz, "Şu çok açık: Biz savaşan bir taraf değiliz ve olmayacağız. Ama aynı zamanda tabiri caizse cepheler arasında tarafsız bir arabulucu da değiliz" diye konuştu.





Friedrich Merz, ayrıca Rusya'nın Avrupa demokrasisini bölme girişimlerine karşı kararlılıkla karşı koyacaklarını aktardı, müttefik ve dost ülkelerin de dış ve güvenlik politikalarında Almanya'ya güvenebileceğini kaydetti.





"Öyle güçlü bir Almanya ve Avrupa haline gelmeliyiz ki, silahlarımızı kullanmak zorunda kalmayalım" sözlerine vurgu yapan Merz, bunu başarmak için Almanya'nın "NATO ve AB içinde daha fazla sorumluluk üstlenmesi” gerekeceğini de kaydetti.





İsrail'e güçlü dayanışma mesajı

Almanya Başbakanı hükümet açıklamasında Ortadoğu'daki gelişmelere de değindi.





İsrail'in varlığının ve güvenliğinin Alman devletinin varlık nedeni olmaya devam ettiğinin altını çizen Merz, "Tereddütsüz bir şekilde İsrail'in yanında duruyoruz" diye konuştu.





Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, dün Almanya ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. yıldönümü nedeniyle ziyaret ettiği İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu ile bir araya geldi.Fotoğraf: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması için müzakerelerin başarıya ulaşmasını umut ettiklerini söyleyen Merz, hükümetinin ateşkesin sağlanması, rehinelerin serbest bırakılması ve bölgede barışın en kısa zamanda tesisi için çaba gösterdiğini kaydetti.





Merz, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmamasından duyduğu endişeyi de dile getirdi. Bu yöndeki tüm çabaları desteklediklerine vurgu yapan Başbakan "Bölgede bir kıtlığın mümkün olan en kısa sürede önlenmesi, ilgili herkesin insani bir yükümlülüğüdür" diye konuştu.





"Göçü düzene sokacağız"

Merz, konuşmasında düzensiz göçün sınırlandırılması hedefine bir kez daha vurgu yaptı ve "kontrolsüz göçün son yıllarda Alman toplumuna aşırı yük getirdiğinin kabul edilmesi gerektiğini" savundu.





Bu konuda önceki hükümetlere eleştiriler yönelten Merz, Almanya'nın bir göç ülkesi olmaya devam edeceğini söylemekle birlikte, "Düzensiz göçe çok fazla izin verdik ve işgücü piyasamıza ve hepsinden önemlisi sosyal güvenlik sistemlerimize çok fazla düşük vasıflı göçün giriş yapmasına olanak sağladık" diye konuştu.





Sınır kontrolleri ve sınırlardan geri çevirmelerin yoğunlaşmasıyla göçün düzene girmesini sağlayacaklarını kaydeden CDU'lu Başbakan, Almanya'dan sınır dışı edileceklerin sayısının da artacağı sözünü verdi.