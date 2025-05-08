Merz ile Macron'dan 'Avrupa'da yeni bir başlangıç' mesajı

Almanya'nın yeni Başbakanı Friedrich Merz, görevdeki ilk yurt dışı gezisini yaptığı Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenleyen iki lider, Avrupa'da Paris-Berlin ekseni olarak bilinen ikili ilişkileri ve iş birliğini daha da geliştirme iradesinin altını çizerek "Avrupa için yeni bir başlangıç" vurgusu yaptı.





DW Türkçe'nin haberine göre Avrupa Birliği'nin (AB) sanayi altyapısını güçlendirme ve savunma ile sanayi politikaları konularında iş birliğini artıracakları mesajını veren Merz ve Macron, öncelikli konular olarak egemenlik, güvenlik ve rekabet kabiliyeti alanlarında çalışmaların yoğunlaştırılacağını kaydetti.





Ortak basın toplantısında konuşan Merz, güvenlik politikaları ve Ukrayna gibi konularda Almanya Başbakanı ve Fransa Cumhurbaşkanı'nın yanı sıra iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanlarından oluşan 3+3 formatında görüşmelerin yoğunlaştırılmasını planladıklarını belirtti.





"Savaşın bitirilmesi için Trump'a desteğimiz tam"

Ukrayna savaşının sona erdirilmesinde kilit rolün ABD'ye düştüğünü ve AB'nin şu an bu rolü üstlenebilecek durumda olmadığını vurgulayan Merz, olası bir ateşkes ya da güvenlik garantileri içeren bir barış anlaşmasının da ABD'nin katılımıyla güvenceye alınması gerektiğini kaydetti. Washington'un NATO içinde ve Ukrayna'ya karşı sorumluluklarını yerine getirmeye devam etmesini isteyen Merz, "Avrupalılar olası bir barış anlaşmasının güvenceye alınmasında üzerlerine düşen katkıyı sağlamaya hazır. Ama Amerikalılara hala ihtiyacımız olduğunu da biliyoruz. Savaşın sona erdirilmesi için ABD Başkanı Trump'a desteğimiz tamdır" dedi.





Almanya'nın olası bir barış anlaşmasına ne tür bir katkıda bulunabileceği konusunda ayrıntı vermeyen Merz, "Bir ateşkese varıldığında, Almanya olarak ABD'nin öncülüğü ve katılımıyla anlaşmanın gözetimine katkı sağlamaya hazırız" diye konuştu. Merz, sorular karşısında ise "Rusya ile kalıcı bir ateşkese ve bu yönde bir anlaşmaya varılmadan Ukrayna'ya sunacağımız güvenlik garantilerinin kapsamı konusunda bir bilgi veremeyiz. Çünkü koşulları bilmiyoruz" dedi. Almanya'dan farklı olarak Fransa ve İngiltere, ateşkesi güvence altına almak için daha önce Ukrayna'ya asker göndermeye hazır olduklarını bildirmişlerdi.





Merz ayrıca, önümüzdeki haftalarda Ukrayna'yı ziyaret etmek istediğini, bunun tarihi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.





Macron: Rusya ateşkese ve kalıcı barışa hazır mı?

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Avrupa'nın güvenliği için Almanya ve Fransa'nın taşıdığı sorumluluğa vurgu yaparak "Bu sorumluluk öncelikle, saldırgan Rusya'ya karşı Ukrayna'ya verdiğimiz kararlı destekte yatmaktadır" dedi.





Fransa'nın Ukrayna'da silahların susması ve sağlam güvenlik garantileri temelinde adil ve kalıcı barışın sağlanması için Almanya, ABD ve istekli her ülkeyle iş birliğine hazır olduğunu belirten Macron, "Bugün yanıtını bilmemiz gereken tek bir soru var. Rusya en az 30 günlüğüne silahları susturmaya ve kalıcı barışın imarına hazır mıdır?" sorusunu yöneltti.





Macron konuşmasında, Almanya ile birlikte AB içinde reform taleplerini daha güçlü bir şekilde dile getireceklerini kaydetti, bunun özellikle de Fransa'nın yoğun bir şekilde kullandığı nükleer enerji nedeniyle dezavantaj yaşamaması için gerekli olduğunu söyledi.





Merz de AB içinde, özellikle de Almanya ile Fransa arasında mali piyasaların daha güçlü entegrasyonunu hedeflediklerini kaydetti.





Federal Meclis'te dün yapılan ikinci tur oylamada Başbakanlık görevine seçilen Merz, önceki açıklamalarında da Fransa, Polonya ve İngiltere ile yakın ilişkiler kurmaya çalışacağına vurgu yapmıştı.