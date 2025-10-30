Samanyolu Haber /Gündem / Merz, Saray’dan önce Anıtkabir’i ziyaret etti /30 Ekim 2025 19:31

Merz, Saray’dan önce Anıtkabir’i ziyaret etti

Almanya Başbakanı Friederich Merz, Anıtkabir'i ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Saray'da resmi törenle karşılandı. İki ülke arasındaki heyetlerarası görüşmeden sonra iki lider ortak açıklama yaptı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 30 Ekim 2025 tarihinde Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti. (Fotoğraf: Adem ALTAN / AFP)

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friederich Merz’i Ankara’da resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merz’in görüşmelerinde, Türk-Alman ilişkilerinin, Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinin, dış politika konularının yanı sıra ekonomi, göç ve güvenlik alanlarında daha yakın işbirliği konularının ele alınması bekleniyor

Fotoğraf: @bundeskanzler

Almanya Başbakanı Merz, eşi Charlotte ve ekibi ile Alman Ordusu’nun ait politikacılara resmi görevler için tahsis edilen uçağa binerek Türkiye’ye geldi. Merz’e eşlik etmek isteyen gazeteciler, kendi bilet paralarını ödedi.

MERZ EŞYALARINI KENDİ TAŞIDI

Bedava hiç bir yolcunun alınmadığı uçakla Ankara’ya gelen Merz, çantasını, bilgisayarını, elbiselerini ve dosyalarını kendi taşıdı. Alman basını Merz’e, hakim olan eşi Charlotte eşlik etmesini Türkiye’ye samimi bir hava götürdüğü yorumunu yaptı.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ise Almanya Şansölyesi Merz’in Türkiye ziyaretine dair yaptığı paylaşımdaki fotoğraf ve “Almanya’nın tasarruf tedbirleri… -)” notuyla dikkat çekti.

Görselde Merz, bir elinde evrak çantası diğer elinde tekerlekli bir valizle yürürken görülüyor.



ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİ

Merz, görüşme öncesinde Anıtkabir’i ziyaret etti. Almanya Şansölyesi Merz, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı ve şunları yazdı:

“Mustafa Kemal Atatürk, 100 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak yeni bir dönemin kapılarını aralamıştır. Bir devlet adamı ve vizyoner olarak ülkesini Avrupa’nın idealleriyle buluşturmuş, onu modern çağın yoluna taşımıştır. Atatürk’ün mirası, bugün de Almanya Federal Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki köklü dostlukta yaşamaya devam etmektedir. Kendisine derin saygı ve minnetle anıyorum.”
