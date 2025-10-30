Merz, Saray’dan önce Anıtkabir’i ziyaret etti

Almanya Başbakanı Merz, eşi Charlotte ve ekibi ile Alman Ordusu’nun ait politikacılara resmi görevler için tahsis edilen uçağa binerek Türkiye’ye geldi. Merz’e eşlik etmek isteyen gazeteciler, kendi bilet paralarını ödedi.





Görselde Merz, bir elinde evrak çantası diğer elinde tekerlekli bir valizle yürürken görülüyor.





Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 30 Ekim 2025 tarihinde Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti. (Fotoğraf: Adem ALTAN / AFP)Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friederich Merz’i Ankara’da resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merz’in görüşmelerinde, Türk-Alman ilişkilerinin, Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinin, dış politika konularının yanı sıra ekonomi, göç ve güvenlik alanlarında daha yakın işbirliği konularının ele alınması bekleniyorFotoğraf: @bundeskanzlerBedava hiç bir yolcunun alınmadığı uçakla Ankara’ya gelen Merz, çantasını, bilgisayarını, elbiselerini ve dosyalarını kendi taşıdı. Alman basını Merz’e, hakim olan eşi Charlotte eşlik etmesini Türkiye’ye samimi bir hava götürdüğü yorumunu yaptı.DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ise Almanya Şansölyesi Merz’in Türkiye ziyaretine dair yaptığı paylaşımdaki fotoğraf ve “Almanya’nın tasarruf tedbirleri… -)” notuyla dikkat çekti.Merz, görüşme öncesinde Anıtkabir’i ziyaret etti. Almanya Şansölyesi Merz, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı ve şunları yazdı:“Mustafa Kemal Atatürk, 100 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak yeni bir dönemin kapılarını aralamıştır. Bir devlet adamı ve vizyoner olarak ülkesini Avrupa’nın idealleriyle buluşturmuş, onu modern çağın yoluna taşımıştır. Atatürk’ün mirası, bugün de Almanya Federal Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki köklü dostlukta yaşamaya devam etmektedir. Kendisine derin saygı ve minnetle anıyorum.”