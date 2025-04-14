Merz sığınma başvurularının sayısını düşürmek istiyor

Almanya'nın müstakbel Başbakanı Friedrich Merz, yeni kurulacak hükümetin daha sert bir sığınmacı politikası izleyeceğini açıkladı.





23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimleri birinci parti olarak tamamlayan Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) lideri Merz, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile mutabık kaldıkları koalisyon sözleşmesine paralel olarak ülkeye gelen yeni sığınmacı sayısının yılda 100 binin altına düşürülmesini hedeflediklerini açıkladı.





DW Türkçe'nin haberine göre Almanya'da sığınmacı sayısının mevcut düzeyde sürdürülemez olduğunu vurgulayan Merz, yıllık yeni başvuru sayısının artık "altı haneli olamayacağını" belirtti.





Kamu televizyonu ARD'de yayımlanan "Caren Miosga" programında konuşan Merz, "Bu sayıları artık gerçekten kayda değer şekilde azaltmamız gerekiyor. Şehirler, belediyeler, okullar, hastaneler ve altyapımız artık bu yükü kaldıramıyor" dedi.





Geri göndermeler artacak

Mayıs ayı başında kurulması planlanan yeni hükümetin, koalisyon protokolünde de yer aldığı üzere sığınmacılara yönelik bir geri gönderme eylemi başlatacağını ve sığınmacıların aile birleşimi uygulamasını askıya alacağını açıklayan Merz, sınır kapılarında sığınmacıların geri çevrilmesi uygulamasını da hayata geçirmekte kararlı olduklarını söyledi. Komşu ülkelerle bu konuda koordinasyonun başladığını aktaran Merz, iş birliği için olumlu sinyaller aldıklarını ifade etti.





2024'te 229 binin üzerinde başvuru yapıldı

Almanya'da Federal Göç ve Mülteci Dairesi verilerine göre, 2024 yılında, ilk kez sığınma başvurusunda bulunan kişi sayısı 229 bin 751 oldu. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 100 bin daha az. Merz, koalisyon görüşmelerinin başladığı Mart ayında yaptığı bir açıklamada, Almanya'nın yılda en fazla 100 bin sığınmacıyı kabul edebileceğini dile getirmişti.





Merz'in bu çıkışına şu anki koalisyon ortağı SPD'den eleştiri gelmişti. SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil, Hristiyan Demokratların bu söylemlerini "popülizm" olarak nitelendirmişti.