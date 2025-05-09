Samanyolu Haber /Dünya / Merz sığınmacı politikasında 'ulusal acil durum' ilanı etti /09 Mayıs 2025 10:01

Merz sığınmacı politikasında 'ulusal acil durum' ilanı etti

Almanya’nın yeni başbakanı Merz, sığınma politikasında "ulusal acil durum" ilan etti. Buna göre Dublin Anlaşması askıya alındı ve ülkede kalıcı sınır kontrolleri geliyor.

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ayağının tozuyla sınırları kalıcı olarak kontrol altına almak amacıyla, göç konusunda “ulusal acil durum” ilan etti.

Die Welt gazetesinin haberine göre Merz, Avrupa Birliği’nin (AB) İşleyişine İlişkin Antlaşma’nın 72. maddesini devreye sokmak istiyor. Merz seçim kampanyasında verdiği vaadi yerine getirmek amacıyla, ülke sınırlarını kalıcı olarak kontrol altına almak istedi ve bu amaçla göç konusunda “ulusal acil durum” ilan etti.

DUBLIN ANLAŞMASI ASKILA ALINDI
Böylece Dublin Anlaşması askıya alındı. Bu adım, Almanya’nın sığınmacıların ilk giriş yaptıkları AB ülkelerine geri gönderilmesini öngören Dublin kurallarını geçici olarak devre dışı bırakmasına ve ülke sınırlarında kalıcı kontroller uygulamasına olanak tanıyor. Bunun sonucunda daha fazla sınır kontrolü ve sığınmacı talebinin reddedilmesi söz konusu olacak. Komşu ülkelerin büyükelçileri İçişleri Bakanlığı’nda konuyla ilgili bilgilendirildi. Uygulamanın ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor.

DUBLIN SÖZLEŞMESİ NEDİR?
İrlanda’nın başkenti Dublin’de 1990 yılında imzalanan Dublin Sözleşmesi, 1 Eylül 1997 tarihinde yürürlüğe girdi. Dublin Sözleşmesi’yle sığınmacının giriş yaptığı AB ülkesinin belirlenmesi ve bu ülkeye transfer edilmesi amaçlanıyor. Bir sığınmacının birden fazla AB ülkesine sığınma talebinde bulunmasını da önleyen sözleşmeyle ayrıca sığınmacıların bir ülkeden diğerine sürekli seyahat etmelerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Genellikle sığınmacının giriş yaptığı ülkeye sığınma hakkı bulunuyor ve bu talebi reddedilirse sığınmacının konuyu yargıya taşıma hakkı bulunuyor.
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