Merz Türkiye'yi işaret etti: İşbirliği şart

“Jeopolitik durum karşısında Türkiye ile işbirliğinin gerekliliğini vurguladım” diyen Merz, görüşmede Ankara’ya yaptığı ziyarete ilişkin bilgi verdiğini ve Türkiye ile AB arasında yakınlaşmayı sağlamak için başka olasılıklar hakkında konuştuklarını belirtti.
Başbakan Merz, Kıbrıs adasındaki durumu ayrıntılı bir şekilde ele aldıklarını ifade ederek, Hristodulidis’in kendisinden adım adım adanın bölünmüşlüğünü aşmaya ve Almanya’nın Türkiye ile olan iyi ilişkilerini kullanarak bu yönde ilk adımları atmaya yardımcı olmasını istediğini söyledi.
KIBRIS MESELESİNDE AKTİF KATILIMA HAZIRIZ
Bunun nasıl olabileceği konusunda çeşitli seçenekleri konuştuklarını aktaran Merz, GKRY’nin AB dönem başkanlığında atılabilecek somut bir öneriyi konuştuklarını ve bunu ilgiyle karşıladığını anlattı.
Alman hükümetinin bu sürece aktif olarak katılmaya hazır olduğunu dile getirdiğini aktaran Merz, “Ankara ziyaretimden bahsettim ve şimdi önümüzdeki haftalarda ilk küçük adımları atmaya çalışacağız. Çalışanlarımla birlikte bu görevi üstlenmeye ve adanın bölünmüşlüğünün en azından bazı alanlarda adım adım aşılabilmesi için burada yardımcı olmaya hazırım” dedi.