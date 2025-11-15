Merz Türkiye'yi işaret etti: İşbirliği şart

Başbakan Merz, Kıbrıs adasındaki durumu ayrıntılı bir şekilde ele aldıklarını ifade ederek, Hristodulidis’in kendisinden adım adım adanın bölünmüşlüğünü aşmaya ve Almanya’nın Türkiye ile olan iyi ilişkilerini kullanarak bu yönde ilk adımları atmaya yardımcı olmasını istediğini söyledi.





Almanya Başbakanı Friedrich Merz, başkent Berlin’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, GKRY’nin 2026’nın başında üstleneceği AB dönem başkanlığını, Ukrayna’daki durumu ve AB’nin Türkiye ile ilişkilerini ele aldıklarını belirtti.“Jeopolitik durum karşısında Türkiye ile işbirliğinin gerekliliğini vurguladım” diyen Merz, görüşmede Ankara’ya yaptığı ziyarete ilişkin bilgi verdiğini ve Türkiye ile AB arasında yakınlaşmayı sağlamak için başka olasılıklar hakkında konuştuklarını belirtti.Bunun nasıl olabileceği konusunda çeşitli seçenekleri konuştuklarını aktaran Merz, GKRY’nin AB dönem başkanlığında atılabilecek somut bir öneriyi konuştuklarını ve bunu ilgiyle karşıladığını anlattı.Alman hükümetinin bu sürece aktif olarak katılmaya hazır olduğunu dile getirdiğini aktaran Merz, “Ankara ziyaretimden bahsettim ve şimdi önümüzdeki haftalarda ilk küçük adımları atmaya çalışacağız. Çalışanlarımla birlikte bu görevi üstlenmeye ve adanın bölünmüşlüğünün en azından bazı alanlarda adım adım aşılabilmesi için burada yardımcı olmaya hazırım” dedi.