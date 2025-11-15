Samanyolu Haber /Dünya / Merz Türkiye'yi işaret etti: İşbirliği şart /15 Kasım 2025 09:35

Merz Türkiye'yi işaret etti: İşbirliği şart

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, jeopolitik koşullar nedeniyle Türkiye ile işbirliğinin zorunlu olduğunu belirtti.

SHABER3.COM

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, başkent Berlin’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, GKRY’nin 2026’nın başında üstleneceği AB dönem başkanlığını, Ukrayna’daki durumu ve AB’nin Türkiye ile ilişkilerini ele aldıklarını belirtti.

“Jeopolitik durum karşısında Türkiye ile işbirliğinin gerekliliğini vurguladım” diyen Merz, görüşmede Ankara’ya yaptığı ziyarete ilişkin bilgi verdiğini ve Türkiye ile AB arasında yakınlaşmayı sağlamak için başka olasılıklar hakkında konuştuklarını belirtti.

Başbakan Merz, Kıbrıs adasındaki durumu ayrıntılı bir şekilde ele aldıklarını ifade ederek, Hristodulidis’in kendisinden adım adım adanın bölünmüşlüğünü aşmaya ve Almanya’nın Türkiye ile olan iyi ilişkilerini kullanarak bu yönde ilk adımları atmaya yardımcı olmasını istediğini söyledi.

KIBRIS MESELESİNDE AKTİF KATILIMA HAZIRIZ

Bunun nasıl olabileceği konusunda çeşitli seçenekleri konuştuklarını aktaran Merz, GKRY’nin AB dönem başkanlığında atılabilecek somut bir öneriyi konuştuklarını ve bunu ilgiyle karşıladığını anlattı.

Alman hükümetinin bu sürece aktif olarak katılmaya hazır olduğunu dile getirdiğini aktaran Merz, “Ankara ziyaretimden bahsettim ve şimdi önümüzdeki haftalarda ilk küçük adımları atmaya çalışacağız. Çalışanlarımla birlikte bu görevi üstlenmeye ve adanın bölünmüşlüğünün en azından bazı alanlarda adım adım aşılabilmesi için burada yardımcı olmaya hazırım” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merz Türkiye'yi işaret etti: İşbirliği şart Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:08:23