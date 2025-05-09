Merz'den Rusya'ya uyarı: Barış olmazsa yaptırımlar artacak

Görevi birkaç gün önce devralan Merz, Brüksel'e yaptığı ilk ziyaret öncesinde, Perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Söz konusu görüşmede Trump'ın önerdiği 30 günlük ateşkes planına destek verdiğini belirten Merz, "Rusya artık sonunda daha uzun süreli bir ateşkesi kabul etmeli, bu da gerçek bir barış anlaşması için alan açmalıdır" diye konuştu.





Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Brüksel'deki ilk resmi temaslarında Rusya'ya yaptırım uyarısında bulundu.DW Türkçe'de yer alan habere göre cuma günü yaptığı açıklamada Merz, Ukrayna'da uzun süreli bir ateşkes ve gerçek barış görüşmeleri sağlanamadığı takdirde, Rusya'ya karşı yeni yaptırımların gündeme geleceğini belirtti. "Rusya'yı artık nihayet gerçek barış görüşmeleri yoluna girmeye çağırıyoruz" diye konuşan Merz, "Eğer bu olmazsa, Avrupa'daki ortaklarımız ve ABD ile birlikte yaptırım baskısını artırmaktan çekinmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.Merz, Cuma günü Avrupa Birliği ve NATO temsilcileriyle temaslarda bulundu. Başbakan, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmelerin ardından, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile de bir araya geldi.Von der Leyen ile ortak bir basın toplantısı da düzenleyen Merz, "Top artık Moskova'da, başka hiçbir yerde değil. Avrupa'da hemfikiriz. Ukrayna ile hemfikiriz. Bu, ABD'nin bir teklifidir" diye konuştu. Başbakan, Rusya'nın ciddi olduğunu Pazartesi gününden itibaren göstermesi gerektiğini söyledi.Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cuma günü Moskova'da düzenlenen İkinci Dünya Savaşı anma törenleri vesilesiyle tek taraflı olarak üç günlük bir ateşkes ilan etti. Ateşkes, Perşembe gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi. Söz konusu ateşkesi kabul etmeyen Ukrayna, 30 günlük bir ateşkes talep etmeyi sürdürüyor.Kiev Rus ordusunu ateşkesi birçok kez ihlal etmekle suçlarken, Rusya ise ateşkese uyduğunu ancak Ukrayna'nın ihlallerine karşılık verdiğini savunuyor.