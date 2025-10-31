Merz'den Saray'da Erdoğan'a soğuk duş!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i resmi törenle karşıladı. Merz'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

HEYETLERARASI GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merz, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Almanya Başbakanı Merz ile kameralar karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenledi. Önemli başlıklardan biri Türkiye'nin AB'ye üyelik süreciydi. Merz Türkiye'nin AB üyeliğine destek verirken AKP iktidarının uyguladığı hukuka sert eleştiler yöneltti. Merz, AB'ye üyelik kapısının Kopenhag kriterleri uygulanmadan açılamayacağını vurguladı.

Erdoğan "Stratejik hedef olarak gördüğümüz AB'ye üyelik konusunda beklentilerimizi ifade ettik" derken, Merz ise Almanya hükümeti olarak Türkiye'yi Avrupa Birliği'nde görmek istiyoruz”" ifadesini kullandı.





Bu başlıkla ilgili olarak bir stratejik diyalog arzu ettiklerini söyleyen Merz, üyelik için koşul olarak gerekli olan Kopenhag Kriterleri'ne de değindiklerini kaydetti.





İmamoğlu'nun tutukluluğu ve Kopenhag Kriterleri

Ortak basın toplantısında birer Alman ve Türk gazeteciden sorular alındı. Alman gazeteci tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun durumunun AB üyeliği için gerekli olan Kopenhag Kriterleri'ne uygunluğunu sordu.





Merz, soruya karşılık "AB'ye giden yol, Kopenhag Kriterleri'nin yerine getirilmesinden geçer. Türkiye'de Avrupa perspektifinden gördüğümüz şekliyle hukuk devleti ve demokrasiyi henüz yeterince karşılamayan kararlar alındı. Buna ilişkin bir diyalog süreci var ve bu devam edecek" dedi.





Almanya Başbakanı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ve biz Türkiye'nin şimdiden, ancak gelecekte daha da fazla olmak üzere önemli bir rol oynamasını istiyoruz. Ve böyle bir perspektif, Avrupa Komisyonu'nun da hazırladığı ilgili raporlarla bağlantılıdır. Bu yalnızca Alman federal hükümetinin bir değerlendirmesi değil, tüm AB'nin yapması gereken ortak bir değerlendirmedir. Bu diyaloğu da elbette birbirimizle sürdüreceğiz."





Alman lider ayrıca "Bu konuyu kapsamlı şekilde görüştük ve örneğin yargının bağımsızlığıyla ilgili bazı hususların bizim beklentilerimize uymadığını dile getirerek kaygılarımı da ifade ettim. Ancak bunlar aramızda yürüttüğümüz görüşmelerin konusudur" açıklamasında bulundu.





Merz'in ziyareti, Türkiye'de ana muhalefet partisi CHP'ye yönelik baskıların artması sebebiyle Almanya'da sosyal demokrat siyasetçilerin ve insan hakları örgütlerinin eleştirilerinin odağındaydı. Merz'in Ankara programında muhalefet partileriyle görüşmeye yer vermemesi tepkilere yol açmıştı.







