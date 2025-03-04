Merz'den, Zelenskiy-Trump tartışmasına 'kasıtlı gerginlik' yorumu

Hamburg'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Merz, "Zelenskiy'in sözlerine spontane tepkiler verilmedi. Bu açıkça Oval Ofis'te kasıtlı yaratılmış bir gerginlikti," dedi. Merz, Avrupa'nın bağımsız hareket edebilecek bir konumda olduğunu göstermesi gerektiğini vurguladı.Oval Ofis'teki görüşme, Trump ve Vance'in Ukrayna liderinin "saygısızlık yaptığına" yönelik iddialarıyla harlanmış ve Zelenskiy'in, nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamadan Beyaz Saray'dan ayrılmasıyla son bulmuştu. Fransa Başbakanı François Bayrou, bu görüntülerin televizyonda yayınlanmasıyla Ukrayna liderinin "saldırgan taleplere boyun eğmesinin amaçlandığını" ve "Volodimir Zelenskiy'in küçük düşürülmeye çalışıldığını" söyledi.İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, "güvenlik, teknoloji, ticaret ve yatırımlar için" İngiltere ile ABD arasında "daha güçlü bağların" kurulması çağrısında bulundu. Starmer, "İki ülke de vazgeçilmez ve her zaman öyle kalacak. Atlantik'in iki yakası arasında asla seçim yapmayacağız," dedi. Pazar günü Kanada, Türkiye ve Avrupa Birliği'nden onlarca temsilci ve lider, Ukrayna'nın geleceğine ilişkin kritik istişarelerde bulunmak üzere Londra'daydı. İngiltere Başbakanı, görüşmede Ukrayna'da "güçlü, adil ve kalıcı bir barışın" sağlanması ve savunma çabalarının artırılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.