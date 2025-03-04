Samanyolu Haber /Dünya / Merz'den, Zelenskiy-Trump tartışmasına 'kasıtlı gerginlik' yorumu /04 Mart 2025 07:30

Merz'den, Zelenskiy-Trump tartışmasına 'kasıtlı gerginlik' yorumu

Almanya'nın bir sonraki Şansölyesi olması beklenen CDU lideri Friedrich Merz, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance arasında yaşanan tartışmayı 'kasıtlı gerginlik' olarak nitelendirdi.

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Hamburg'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Merz, "Zelenskiy'in sözlerine spontane tepkiler verilmedi. Bu açıkça Oval Ofis'te kasıtlı yaratılmış bir gerginlikti," dedi. Merz, Avrupa'nın bağımsız hareket edebilecek bir konumda olduğunu göstermesi gerektiğini vurguladı.

Oval Ofis'teki Görüşme ve Sonuçları

Oval Ofis'teki görüşme, Trump ve Vance'in Ukrayna liderinin "saygısızlık yaptığına" yönelik iddialarıyla harlanmış ve Zelenskiy'in, nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamadan Beyaz Saray'dan ayrılmasıyla son bulmuştu. Fransa Başbakanı François Bayrou, bu görüntülerin televizyonda yayınlanmasıyla Ukrayna liderinin "saldırgan taleplere boyun eğmesinin amaçlandığını" ve "Volodimir Zelenskiy'in küçük düşürülmeye çalışıldığını" söyledi.
İngiltere ve Diğer Ülkelerin Tepkileri

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, "güvenlik, teknoloji, ticaret ve yatırımlar için" İngiltere ile ABD arasında "daha güçlü bağların" kurulması çağrısında bulundu. Starmer, "İki ülke de vazgeçilmez ve her zaman öyle kalacak. Atlantik'in iki yakası arasında asla seçim yapmayacağız," dedi. Pazar günü Kanada, Türkiye ve Avrupa Birliği'nden onlarca temsilci ve lider, Ukrayna'nın geleceğine ilişkin kritik istişarelerde bulunmak üzere Londra'daydı. İngiltere Başbakanı, görüşmede Ukrayna'da "güçlü, adil ve kalıcı bir barışın" sağlanması ve savunma çabalarının artırılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
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