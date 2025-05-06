Merz'e büyük şok: İlk turda seçilemedi, tarihe geçti

Almanya'da 23 Şubat'ta gerçekleştirilen erken genel seçimlerin ardından Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında varılan koalisyon anlaşması neticesinde Federal Meclis yerel saatle 09.00'da yeni başbakanı seçmek üzere toplandı.





Ardından yeni kurulacak koalisyon hükümetinin başbakanını seçmek üzere oylamaya geçildi.





Ancak Başbakan adayı, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Friedrich Merz parlamentoda yapılan ilk tur oylamada gerekli olan oyu toplayamadı.





DW Türkçe'nin haberine göre toplam 630 sandalyeli Federal Meclis'te CDU/CSU ve SPD'nin 328 milletvekili bulunuyor. Merz'in yeterli çoğunluk için en az 316 oy alması gerekiyordu. Ancak ilk turda Merz gerekli oyu alamadı. Yapılan sayımda 310 "evet" oyuna karşı 307 "hayır" ve üç çekimser oy çıktı. Bir oy geçersiz sayıldı, dokuz milletvekili oy kullanmadı.





Böylece Almanya'da ilk kez bir başbakan adayı ilk turda yeterli oyu sağlayamamış oldu.





Bunun üzerine seçim ikinci tura kaldı.





Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner (CDU) oturumu açtıktan sonra konuşma yapılmadı. Klöckner seçim kurallarını açıkladıktan sonra gizli oylama başladı. Merz'in, Federal Meclis milletvekillerinin çoğunluğunun onayını alması gerekiyordu.





Oylama sonucunun açıklanmasından sonra Merz ve ekibi istişare yapmak üzere Federal Meclis'in genel kurul salonundan ayrıldı.





Meclis Başkanı oturuma ara verdi.