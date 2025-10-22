Merz'in tartışmalı göç açıklaması Berlin'de protesto edildi





Almanya'nın başkenti Berlin'de Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) genel merkezinin önünde toplanan yaklaşık 7 bin 500 kişi Başbakan Friedrich Merz'in göçle ilgili "şehir görüntüsünde soruna yol açıyor" şeklindeki açıklamasını "Biz kızlarız" sloganıyla protesto etti.





DW Türkçe'de yer alan habere göre CDU'lu Başbakan Merz, geçen hafta başında aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin güçlenmesiyle ilgili bir soruya verdiği yanıtta, önceki hükümetlerin göç konusundaki hatalarını düzeltmeye ve ilerleme kaydetmeye çalıştıklarını belirtmiş, "Ancak tabii ki şehir görüntüsünde hâlâ bu sorun devam ediyor. Bu nedenle İçişleri Bakanı da kapsamlı bir şekilde geri göndermeleri mümkün kılmak ve uygulamak için çalışıyor" ifadelerini kullanmıştı.





Merz, gelen tepkiler üzerine önceki gün yaptığı açıklamada da bu sözünü geri almasını gerektiren bir durum olmadığını belirterek, "Tam tersine, bir kez daha üzerine basarak söylüyorum. Bu durumu değiştirmemiz gerekiyor… Kızlarınıza soracak olursanız söylediklerimle ne kastettiğime dair tahminen oldukça açık ve net bir yanıt alırsınız" demişti.





Protesto gösterisine siyasi partilerden ve sivil toplum kuruluşlarından da yoğun katılım oldu.





Protestoda yer alan Yeşiller Partisi Grup Başkanı Katharina Dröge AFP'ye yaptığı açıklamada, Merz'in bu ifadesiyle toplumu böldüğünü belirterek, "Friedrich Merz'in yaptığı açıklamadan dolayı özür dilemesini beklerdim. Göçün şehir manzarasını bozduğunu söylediğinde, Almanya'da göçmen kökenli olan ve kendilerini hedef alınmış hisseden milyonlarca insanı aşağılamış oldu" dedi.





Yeşil siyasetçi, "Merz bu ifade yerine birleştirici olmalı, köprüler kurmalı ve bu ülkedeki tüm insanlara 'Siz de buraya aitsiniz" demeli" ifadelerini kullandı.





Yazar ve iklim aktivisti Luisa Neubauer da, "Ekolojik iklimi Friedrich Merz'den korumaya alışkınım ve Friedrich Merz'den toplumsal iklimi de koruyacağım" dedi.





Almanya Türk Toplumu'ndan da Merz'e tepki

Başbakan Merz'in açıklamasına yönelik eleştirilere Almanya Türk Toplumu (TGD) da katıldı.





TGD Eş Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu, Friedrich Merz'in açıklamalarını eleştirirken, "Merz, toplumun nasıl şekillendirileceği hakkında konuşmak yerine kutuplaştırmaya çalışıyor" dedi.





Sofuoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:





"Şehir görüntüsünde giderek artan yoksulluk, giderek artan evsizler ve giderek artan kapalı dükkanlar var. Ancak bu durum, şehirlerin çeşitliliğinden çok, hükümetin sorumlu olduğu sosyoekonomik değişikliklerle ilgili."





Açıklamasında yaşadığı kent olan Stuttgart'tan da bir örnek veren Sofuoğlu, "Örneğin Stuttgart'ta 18 yaşın altındaki nüfusun yüzde 60'ını göçmen kökenliler oluşturuyor... Bunlar barış içinde yaşayan insanlar. Gerçek bu" diye konuştu.