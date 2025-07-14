Merz'ten İsrail'e tepki: Gazze'de olanlar kabul edilemez!

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail hükümetinin son haftalarda Gazze Şeridi'nde yaptıklarından "hoşlanmadığını", yaşananları "kabul edilemez bulduğunu" söyledi.





DW Türkçe'nin haberine göre Haziran ayında İran'a hava saldırıları düzenleyen İsrail hükümetini "Hepimiz adına kirli işleri yapıyor" diyerek öven Merz, bu sefer Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler nedeniyle İsrail hükümetini eleştirdi.





Almanya'nın kamu televizyonu ARD'nin kanalının geleneksel yaz söyleşisinde Gazze'deki gelişmelere ilişkin soruları yanıtlayan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Merz, bölgede yaşananlardan hoşnut olmadığını açıkladı.





Merz: Çözüm iki devletli formül

Merz'e, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri "insani yardım kenti" adı altında oluşturulacak bir bölgeye götürme ve buradan başka ülkelere gönderme projesini nasıl değerlendirdiği soruldu.





Almanya Başbakanı, soruyu "İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'nde yaptıkları hoşuma gitmiyor. Haftalardır yaptıklarından hoşlanmıyorum" sözleriyle yanıtlamaya başladı.





Bunu defalarca dile getirdiğini, İsrailli mevkidaşı Benyamin Netanyahu'ya da ilettiğini anlatan Merz, "Onu iki kez gördüm, defalarca telefonda konuştum" dedi.





Avrupalılar olarak Amerikalılarla birlikte Filistin sorununa iki devletli formül ile çözüm sağlayacak bir yol bulmayı umut ettiklerine vurgu yapan Merz şöyle konuştu:





"Filistinlilerin yaşayabilecekleri bir yere sahip olmaya hakları var. Gazze Şeridi'nde şu anda yaşananlar kabul edilemez."





Gazze'deki insani felaket ağırlaşıyor

Bu arada İsrail ile Hamas arasında Katar'da dolaylı ateşkes müzakereler sürerken İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.





Hamas kontrolündeki Gazze yönetimi Pazar günü İsrail saldırılarında en az 43 kişinin öldüğünü duyurdu.





Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı yedi kuruluş da Cumartesi günü ortak açıklama yaparak Gazze Şeridi'ndeki yakıt sıkıntısının "kritik seviyelere ulaştığı" uyarısında bulundu. Bunun yaralılar ve hastaların hastanelerdeki tedavi ve bakımını tehlikeye attığına dikkat çekilen açıklamada, "kıtlığın ve açlığın eşiğindeki bir nüfus üzerindeki dayanılmaz yük daha da artıyor" denildi.





İsrail savaşa ancak Hamas'ın teslim olduğu, silahsızlandığı ve sürgüne gittiği takdirde son vereceğini söylüyor. Hamas ise 20'si hala hayatta olan 50 rehineyi geri vermeye hazır olduğunu söyleyerek bunun karşılığında İsrail'in savaşı sona erdirmesini ve İsrail ordusunun da Gazze'den çekilmesini şart koşuyor.





Pazar günü Hamas'ın elindeki rehine yakınları Başbakan Benyamin Netanyahu'nun ofisinin önünde protesto gösterisi düzenledi. Öldürülen rehinelerden Jon Polin'in babası Hersch Golber-Polin burada yaptığı açıklamada, "İsrail halkının ezici çoğunluğu yüksek sesle ve net bir şekilde konuştu: Bu savaşı sona erdirmek pahasına da olsa Hamas ise bir anlaşma yapılmasını istiyoruz ve bunu hemen yapılmasını istiyoruz" dedi.