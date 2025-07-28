Merz'ten Netanyahu'ya: Derhal ateşkes

Berlin: Yardımlar eksiksiz ve güvenli ulaşmalı



Merz, görüşmede Gazze’deki dramatik tabloya dikkat çekerek, "İsrail hükümeti insani yardımlar için belirttiği yeni önlemleri derhal uygulamaya koymalı" dedi. Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Berlin’in süreci ABD, Arap ülkeleri, Fransa, İngiltere ve diğer Avrupa ülkeleriyle yakından takip ettiğini açıkladı.



Almanya Başbakanı'nın, Netanyahu'dan acil ateşkes talebinde bulunduğunu söyleyen Kornelius, Hamas’ın 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırıları ise “acımasız ve insanlık dışı bir terör” olarak nitelendirdi.



İki devletli çözüm hâlâ gündemde değil



Görüşmede, Filistin devletinin tanınmasına ilişkin bir değerlendirme de yapıldı. Merz, Almanya’nın bu konuyu ancak “iki devletli çözüm” somutlaştıktan sonra gündeme alacağını belirtti.



Dışişleri: Ateşkes ilk adımdı, şimdi yardım ulaşmalı



Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da İsrail’in ateşkes kararını “doğru yönde bir adım” olarak nitelendirirken, yardımın eksiksiz ve güvenilir şekilde ulaşması gerektiğini vurguladı. Wadephul ayrıca, Hamas’ın rehineleri serbest bırakması ve genel bir ateşkesin acilen sağlanması çağrısında bulundu.



İsrail'den “taktiksel ateşkes” kararı



İsrail ordusu ise gece saatlerinde yaptığı açıklamada, insani nedenlerle Gazze’nin bazı bölgelerinde her gün 8 saat sürecek "taktiksel ateşkes" uygulanacağını ve bu kapsamda BM ve yardım konvoyları için güvenli geçiş koridorları oluşturulacağını duyurdu.