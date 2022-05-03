Mesai arkadaşı kadını döven kişiyi vatandaşlar etkisiz hale getirdi

Bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Erkan Şahin, mesaiye geciktiği için bayram namazına yetişemediğini öne sürerek aynı sitede güvenlik görevlisi Figen Kaya ile sokak ortasında tartışmaya başladı.







Daha sonra Erkan Şahin, Figen Kaya’nın boğazını sıkıp yumruk attı. Şahin’in Kaya’yı darp ettiğini gören çevredeki vatandaşlar koşarak olaya müdahale etti. Güvenlik görevlisi Kaya aldığı yumruk darbesiyle yere düştü. Vatandaşlar yere düşen Şahin’i yerde de tekmelemeye devam etti.

O anlar, güvenlik kamerası görüntülerine böyle yansıdı...