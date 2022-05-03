Samanyolu Haber /Gündem / Mesai arkadaşı kadını döven kişiyi vatandaşlar etkisiz hale getirdi /03 Mayıs 2022 15:28

Mesai arkadaşı kadını döven kişiyi vatandaşlar etkisiz hale getirdi

Antalya’da mesaiye geç geldiği için bayram namazına yetişemediğini iddia eden güvenlik görevlisi, mesai arkadaşı kadını sokak ortasında dövünce çevredeki vatandaşların hışmına uğradı.

Mesai arkadaşı kadını döven kişiyi vatandaşlar etkisiz hale getirdi

Bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Erkan Şahin, mesaiye geciktiği için bayram namazına yetişemediğini öne sürerek aynı sitede güvenlik görevlisi Figen Kaya ile sokak ortasında tartışmaya başladı.

Daha sonra Erkan Şahin, Figen Kaya’nın boğazını sıkıp yumruk attı. Şahin’in Kaya’yı darp ettiğini gören çevredeki vatandaşlar koşarak olaya müdahale etti. Güvenlik görevlisi Kaya aldığı yumruk darbesiyle yere düştü. Vatandaşlar yere düşen Şahin’i yerde de tekmelemeye devam etti.

O anlar, güvenlik kamerası görüntülerine böyle yansıdı...
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Mesai arkadaşı kadını döven kişiyi vatandaşlar etkisiz hale getirdi

Mesai arkadaşı kadını döven kişiyi vatandaşlar etkisiz hale getirdi

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