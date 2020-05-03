Mesai arkadaşları 5 yıldır tutsak olan Hidayet Karaca'yı anlatacak

Metin Yıkar’ın moderatörlüğünü yapacağı özel yayına Abdulhamit Bilici, Adem Yavuz Arslan, Asım Yıldırım, Bülent Keneş, Bülent Korucu, Cafer Tayyar Kala, Ekrem Dumanlı, Engin Sağ, Erkan Çıplak, Av.Fikret Duran, Fuat Karazeybek, Kemal Gülen, Murat Keskin, Murat Bahar, Şemsettin Efe, Tarık Toros ve Veysel Karani katılıyor.
Bugün Youtube üzerinden canlı yayınlanacak program Almanya saatiyle 17:00, Türkiye Saatiyle 18:00, ABD New York Saatiyle sabah 11:00'de ekrana gelecek.
CANLI YAYINI BURADAN SEYREDEBİLİRSİNİZ: