Samanyolu Haber /Gündem / Mesai arkadaşları 5 yıldır tutsak olan Hidayet Karaca'yı anlatacak /03 Mayıs 2020 10:36

Mesai arkadaşları 5 yıldır tutsak olan Hidayet Karaca'yı anlatacak

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısı ile “Tüm Tutsak Gazetecilere Özgürlük” temalı özel bir program hazırlandı. Programda sürecin ilk mağdurlarından Gazeteci Dr. Hidayet Karaca’nın gazeteci dostları ve mesai arkadaşları onu ve özgür basın mücadelesini anlatacaklar.

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Metin Yıkar’ın moderatörlüğünü yapacağı özel yayına Abdulhamit Bilici, Adem Yavuz Arslan, Asım Yıldırım, Bülent Keneş, Bülent Korucu, Cafer Tayyar Kala, Ekrem Dumanlı,  Engin Sağ, Erkan Çıplak, Av.Fikret Duran, Fuat Karazeybek, Kemal Gülen,  Murat Keskin, Murat Bahar, Şemsettin Efe, Tarık Toros ve Veysel Karani katılıyor. 

Bugün Youtube üzerinden canlı yayınlanacak program Almanya saatiyle 17:00, Türkiye Saatiyle 18:00, ABD New York Saatiyle sabah 11:00'de ekrana gelecek.

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