Samanyolu Haber /Gündem / Mesai arkadaşları hukuksuzluğu anlattı /13 Aralık 2020 13:38

Mesai arkadaşları hukuksuzluğu anlattı

14 Aralık 2014'te demir parmaklılar ardına konan Gazeteci Hidayet Karaca'nın hapisteki 6. yılı da doldu.

SHABER3.COM

14 Aralık 2014 Pazar günü sabahı gözaltına alınan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca’nın tutuklanmasının üstünden tam 6 yıl geçti. Raindrops Tv Hidayet Karaca ve tutuklu gazetecilere dikkat çekmek için özel bir program hazırladı.


Kemal Gülen’in sunduğu Raindrops Özel Gündem programına Gazeteci Ekrem Dumanlı ve gasp edilen Samanyolu Yayın Grubu Genel Müdürü Rıdvan Kızıltepe konuk oluyor. Ekrem Dumanlı gözaltı dönemi ve Çağlayan Adliyesi’ndeki mahkeme sürecini anlatıyor, Hidayet Karaca ile ilgili gözaltı döneminde daha önce paylaşılmayan detayları dile getiriyor. 

Rıdvan Kızıltepe ise yakın çalışma arkadaşı Hidayet Bey’in kişisel ve yönetici özelliklerini anlatıyor. 6 yıldan sonra ilk defa kameralara konuşan Rıdvan Kızıltepe Hidayet Karaca operasyonun gerçek nedenlerini sıralıyor. Programda müzik ve şiir videoları ve Hidayet Karaca için hazırlanan özel klipler yer alıyor.
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