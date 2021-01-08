Mesaj alındı ki ziyaret etti!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Halkların Demokratik Partisi (HDP) kapatılsın" çıkışının hükûmete verilmiş dolaylı mesaj olduğunu ifade etti.





Akşener, "Bu konuda fikir söyleyemem, fakat Bahçeli çok rahat. Kanuna göre kendisi müracaat edebiliyor. Çakıcı işinde olduğu gibi, HDP işinde de bence dolaylı mesaj. Mesaj alındı ki ziyaret yapıldı. HDP’nin kapatılmasını arzu eden Bahçeli müracaat edecek mi? Erdoğan, 'Arkadaş önden buyur' diyecek mi? Bunlar farz-ı muhal. Farz-ı muhal üzerinden konuşmuyoruz." diye konuştu.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Memleket Masası” teklifinde bulunduğuna işaret eden Akşener, "Bunlar ortadayken bizim Cumhur İttifakı içinde 'hurra' bir durumumuzun olması mümkün değil. Çünkü kurulma sebebimiz o değil." dedi.







Akşener erken seçim talebinin iktidar cenahından "darbe" ile eş tutulmasına bir anlama veremediğini söyledi.





AKŞENER: BANA 15 GÜN KALA "İSTİFA ET" DİYE TELEFONLAR AÇILDI





Akşener şunları dile getirdi: "Seçim istemek bir haktır. Seçimi istemiş olmak, darbe ile ilişkilendirildiği zaman bu, Türkiye’de iktidar cenahının artık sözünü tükettiğini, umut vermek konusunda hiçbir imkânının kalmadığını gösteren bir eylem biçimidir, Elde yeni bir argüman yok, yeni bir kart yok, dolayısıyla aynı şey."

Seçim geldiğinde Millet İttifakı’nı hangi siyasi partiler teşkil edeceğine bakacaklarını kaydeden Akşener, "Ben 'Türkiye’nin geleceğini kişisel hedeflerle zora sokmayacağım' diyorum. 24 Haziran 2018 Partili Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nden çok önemli bir ders çıkardım. Müthiş bir heyecan estirildi, 'Birinci turda alıyoruz' denildi. Ne oldu? Bana telefonlar açıldı 'istifa et' diye, 15 gün kala. 'Birinci turda yapıyoruz, sen bu işi bozuyorsun' diye. Ağzımı açtım mı? Zora sokacak bir cümlemi duymadınız." diye konuştu.





AKP lideri Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP'nin genel başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti.





"BAHÇELİ AKP'YE RACON KESİYOR"







Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na tehditte bulunan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın Bahçeli tarafından “Dava arkadaşımızdır.” denilerek himaye edildiğine işaret eden Akşener, "Ben de o zaman 'Kızım sana söylüyorum gelinim sen işit bu iş' dedim. Racon dediğimiz iş o. Cumhur İttifakı’nın içteki sistemden sorumlusu Bahçeli. Dıştaki işlerden sorumlu ise Doğu Perinçek. AKP ve Genel Başkanı niçin sorumlu çok fazla anlayabildiğim yok. Dolayısıyla ben bir reform beklemiyorum." dedi.





Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 46'ncı başkanı olarak seçilen ve 20 Ocak'ta koltuğu Donald Trump'tan devralmaya hazırlanan Joe Biden’ın karşısına güven kazanmış biri olarak oturmaya hedeflediğini iddia etti.





Akşener şöyle devam etti: "Ben öyle öngörüyorum. 'Haziranda seçim bekliyorum' dedim, fakat yanlış anlaşılmasın, bilgim, duyumum yok. Atılan adımlara baktığımda, -Biden’ın evinde ziyareti anlatıldığında, bunun tercümesi benim adamla aramı bozmayındır- Erdoğan kazanmayı öngörerek, Biden’ın karşısına güven kazanmış bir kişi olarak oturmayı tercih edebilir. Seçimin gerekçesi olarak söylüyorum."