Mesaj sızdı, endişeler daha da arttı

İngiltere'de The Royal London Hospital'da idarenin personele gönderdiği mesajda "afet" seviyesine geçildiği ve hastalara "yüksek standartlı yoğun bakım" sağlanamadığı belirtiliyor.







Gazetecilere sızan e-postada, "Şu anda afet modundayız. Artık yüksek standartlı yoğun bakım sağlayamıyoruz, çünkü yapamıyoruz. Bu ideal olmaktan uzak olsa da işler böyle ve şimdilik böyle olmalı." deniliyor.





Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) kurumu doktorlarını temsil eden bir kampanya kuruluşu olan EveryDoctor'un İcra Kurulu Başkanı Dr Julia Grace Patterson, e-postayı ITV News ile paylaşarak içeriğini "şoke edici" olarak tanımladı.





"İSTER İNANIN İSTER İNANMAYIN..."





Özellikle kuzey doğu Londra'daki hastanelerde hemşire azlığı ve oksijen kaynağı sıkıntısıyla mücadele edildiği belirtilen e-postada, "İster inanın ister inanmayın, Royal London yoğun bakım hizmeti bazı bölgelere göre daha iyi durumda. Şehirde daha kötü değilse de benzer bir konumda." ifadeleri yer alıyor.





Ayrıca sağlık çalışanlarına "İşler iyileşmeden önce daha da zorlaşacak." ikazında bulunuldu.





Barts Health NHS Trust'ın grup şefi Profesör Alistair Chesser, vakfın hastanelerindeki yoğun bakım yataklarının hızlı bir şekilde genişlediğini kaydetti. Chesser, "Buna rağmen, kendini işine adamış personelimiz, fedakârlıkları ve becerileri sayesinde ihtiyacı olan herkes için yüksek kaliteli bakım sağlıyor." dedi.





"ÇADIR KURMA SEÇENEĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR"





ITW'ye göre, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalarının bulunduğu ambulanslar hastaneler önünde uzun kuyruklar teşkil etti.





Bir kıdemli doktor, Londra ve Güney Doğu'daki, normalde terör saldırıları veya endüstriyel felaketler gibi ani olaylar için ayrılmış alanlarda çadır kurma seçeneğinin değerlendirdiklerini söyledi.





İngiltere hastaneleri şu anda nisan ayındaki ilk dalga zirvesine kıyasla daha fazla Covid-19 hastasını tedavi ediyor. Ayrıca 7 NHS bölgesinden beşi, rekor sayıda Koronavirüs hastası bildirdi.





Ülkede perşembe günü 24 saat içinde yaklaşık bin kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti. Koronavirüs salgınının başladığı günden bu yana ise İngiltere'de 64 binden fazla kişi can verdi.