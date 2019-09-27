Mesaj yerine ulaşmış...

SAMANYOLUHABER- Türkiye'deki insan hakları ihlallerini, zorla kaçırılma, işkence ve kötü muameleyi dünya liderlerinin dikkatine sunmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde gerçekleştirilen "Tutsak Bebeklere Özgürlük" eylemi başta sosyal medya olmak üzere pek çok mecrada yankı buldu.





DÜNYA LİDERLERİNİN TÜRKİYE'DEKİ HUKUKSUZLUKLARI GÖRMESİ İÇİN EYLEM!





Eylem 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesiyle hukuksuz uygulamalara imza atan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da rahatsız etmeyi başardı.





Erdoğan, VIP uçağına aldığı gazetecilerin sorularını cevaplarken New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu esnasında onlarca taşıtla yapılan "demokrasi ve özgürlük" çağrısından haberdar olduğunu itiraf etti.





Erdoğan'ın "kamyonetle reklamımı yapıyorlar" dediği eylemde 864 bebeğin Türkiye'de hapiste olduğu etkili bir görselle anlatılmıştı.

ERDOĞAN PROTESTO EYLEMİNİ "REKLAMIMIZI YAPIYORLAR" DİYE YORUMLADI





Erdoğan, isim vermeden Advocates of Silenced Turkey (AST), Free Prisoners of Conscience gibi platformların bulunduğu insan hakları derneklerini ima ederek, "Biliyorsunuz onlar da kamyonet kiralamak suretiyle benim ismimi vererek benzer şeyler yapıyorlar. Sağ olsun reklamımızı yapıyorlar, teşekkür ediyoruz." dedi.





BM Genel Kurulu esnasında New York'ta onlarca taşıta "TÜRKİYE’DE 864 BEBEK HAPİSTE" ibaresi yazıldı.





Konvoy ünlü 6'ncı ve 7'nci caddelerde tur atarken, taşıtların üzerinde Türkiye'de tutuklu gazeteci ve akademisyenler başta olmak üzere on binlerce masum insanın hapse atıldığına dikkat çekildi.





Protesto eylemi #864BabiesInJail #864BebekHapiste etiketleri ile sosyal medyada da dünya gündeminde üst sıralara kadar çıktı.





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