"Mesajı aldım, haddimi aşmayacağım"

Milli Piyango ihalesini kazanan işadamı Yıldırım Demirören'e ait Hürriyet gazetesinin yazarları Ertuğrul Özkök ile Abdulkadir Selvi arasında "ayar" tartışması devam ediyor.





Selvi'nin "Bana ayar verilmesinden hoşlanmam." sözlerine bugün cevap veren Özkök, "Köşe komşum Abdulkadir Selvi dün bana güzel bir hiza vermiş. Bundan böyle 'haddimi' aşmayacağım." ifadelerini kullandı.





ERTUĞRUL ÖZKÖK: SÖZ BUNDAN BÖYLE HADDİMİ AŞMAYACAĞIM





Özkök bugün yayımlanan makalesinde şunları dile getirdi: "Sevgili köşe komşum Abdulkadir Selvi dün bana güzel bir hiza vermiş: Diyor ki 'Haddini aşma'. Mesajı aldım. Söz, bundan böyle aşmayacağım. Çünkü sevgili arkadaşım... Sen ki arkanda koskoca bir halk... Ben ki köşemde yapayalnız... Sen ki halktan tam yetkiyi almışsın... Ben ki elinde kendi ehliyeti bile olmayan... Sen ki arkanda bir izdiham, dayanmışsın köşemin kapısına... Ben ki 'evde tek başına."





Ertuğrul Özkök (solda), köşe komşusu Abdülkadir Selvi ile girdiği tartışmada geri adım attı.





Özkök, "Kazanamam bu savaşı. Kimse 'halkın karşısında' duramaz. Tartışmayı kesiyorum, tartışmayı kesiyorum, yediğim bu meydan dayağı ile kamu meydanından çekilip süklüm püklüm köşeme sığınıyorum... Ve bildiğim, o mütevazı, nazik, beyefendi Abdulkadir Selvi’yi beklemeye başlıyorum." diyerek geri adım attığını ilan etti.