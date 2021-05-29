Mesajı anlamayan Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a 'Müslüman' tepkisi

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde genel cerrahi asistanı Bilgi Karakaş Twitter hesabından Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı da etiketleyerek otobüse hastane formasıyla alınmadığını dile getirdi. Karataş mesajında, "27.05.21 saat 19.40'da iş çıkışı ekteki fotoğrafta bilgileri olan otobüse binmek istedim. Şoför tarafından üzerimdeki formamla binemeyeceğim inmem gerektiği söylenerek yağmurlu havada araçtan indirildim" dedi.













Eski ABB başkanı Melih Gökçek sorunun başörtüsü olduğunu zannedip "Nihayet Mansur yönetimi Müslümanlara karşı gerçek yüzünü göstermeye başladı... Müslümanlar artık Mansur yönetiminde otobüse binmek için müsaade alacak. Mansur'a oy veren başörtülü kardeşler eserinizle gurur duyuyor musunuz?" diye mesaj attı.

















Bilge Karakaş kendi mesajını alıntılayan Melih Gökçek'e "Melih Bey konuyu çok yanlış anlamış... Burada konu başörtüm değil. Hastane formamla otobüse binmeme izin verilmedi. Konuyu çarpıtmayalım" tepkisini gösterdi.





Melih Gökçek bu tepki üzerine attığı mesajı sildi