Mescid-i Aksa İmamı Nizamiye’ye hayran kaldı

Şeyh Muhammed Nizamiye’deki Cuma vaazında, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (SAV) amcası Ebu Talib ve eşi Hazreti Hatice’yi kaybettikten sonra büyük bir hüzün yaşadığı ve kabileleri İslam’a davet ederken Kureyş’in sayısız hakaretlerine ve eziyetlerine maruz kaldığı bir dönemde Allah’ın mucizesi ile Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya gittiğini ve oradan da göğe çıkarıldığını anlattı. Şeyh Aazam Muhammed İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in Hazreti Cebrail ile Miraç hadisesini yaşadığı yer olan Mescid-i Aksa’nın İslam dininin bütün Müslümanlara bir emaneti olduğunu ve herkesin bu mescide sahip çıkması gerektiğini ifade etti.







Hazreti Ömer’in ordularının fethettiği ve şehrin teslimini almak için şahsen gittiği Kudüs’te, diğer dinlerin mabedlerine ve eserlerine saygı duyduğunu söyleyen Şeyh Muhammed, bugün Mescidi- Aksa’daki İslam mirasının yok edilmeye çalışılmasının çok acı olduğunu ifade etti.





Şeyh Muhammed vaazında, Güney Afrikalı Müslümanlara Mescid-i Aksa’ya olan ilgilerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Osmanlı Devleti’nin Mescid-i Aksa’ya hizmetlerinin muhteşem olduğunu söyleyen Şeyh Muhammed Türklerin Johannesburg’da inşa ettiği Osmanlı mimarisi Nizamiye Camii’nin de harika olduğunu sözlerine ekledi. 2012 yılında inşası tamamlanan Nizamiye’ye ilk defa geldiğini söyleyen Şeyh Aazam, çok muhteşem bir cami olduğunu ve ileride de Nizamiye’yi ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.





Mısır El- Ezher’de İslami eğitimini alan Dr. Aazam, aynı zamanda makine mühendisliği alanında dotora sahibi. Akademik çalışmalarına devam eden Dr. Azzam, Kanada’da bir çok dini organizasyonda aktif olarak görev alıyor.



