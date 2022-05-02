Samanyolu Haber /Gündem / Mescid-i Aksa'da 200 bin kişi bayram namazını kıldı /02 Mayıs 2022 13:02

Mescid-i Aksa'da 200 bin kişi bayram namazını kıldı

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Mescid-i Aksa'ya bayram namazı için yaklaşık 200 bin kişi geldi.

SHABER3.COM


İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine çıkan yollar, Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuklarla doldu. Yollarda hem araç hem de insan trafiği oluştu.

Eski Şehir bölgesinin kapılarında kalabalığın ilerlemesini bekleyenler tekbir getirdi. İsrail polisinin çevrede normal zamanlara göre varlığını azalttığı görüldü.

Bayram namazının ardından, bir grup Filistinli Kubbetu's Sahra Camisi'nin çevresindeki kemerlerden birine pankart açtı ve İsrail işgaline karşı slogan attı.

Mescid-i Aksa'dan çıkanlar Eski Şehir'in ara sokaklarında yoğunluk oluşturdu. Kalabalığın oluşturduğu sesler, çevrede stant açan seyyar satıcılara karıştı.

Kudüs'te ramazan bayramının ilk saatleri şenlik havasında renkli görüntülerle başladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mescid-i Aksa'da 200 bin kişi bayram namazını kıldı Sonraki Haber >>

Ukrayna ordusundan Salavat-ı Şerif ile Ramazan Bayramı mesajı!.

Ukrayna ordusundan Salavat-ı Şerif ile Ramazan Bayramı mesajı!.

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Ramazan Bayramı Mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Ramazan Bayramı Mesajı

Ukrayna'ya giden Angelina Jolie, sirenler çalınca apar topar tahliye edildi

Ukrayna'ya giden Angelina Jolie, sirenler çalınca apar topar tahliye edildi

Soylu'ya memleketinde tarihi şok!

Soylu'ya memleketinde tarihi şok!

Harun Tokak-Yusuf yavruları babalarını beklerken

Harun Tokak-Yusuf yavruları babalarını beklerken

ATV'nin otogardaki yoğunluk haberinin arka planını vatandaş deşifre etti

ATV'nin otogardaki yoğunluk haberinin arka planını vatandaş deşifre etti

Rusya, “uçan mayınını” Ukrayna’da kullanıyor

Rusya, “uçan mayınını” Ukrayna’da kullanıyor

Mikrofon açık kaldı AKP içerisindeki kavga ortaya çıktı

Mikrofon açık kaldı AKP içerisindeki kavga ortaya çıktı

İsrail'deki havalimanında bomba paniği

İsrail'deki havalimanında bomba paniği

Bir ilk: Sürücüsüz ilerleyen metrobüs kazaya sebep oldu

Bir ilk: Sürücüsüz ilerleyen metrobüs kazaya sebep oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:22:51