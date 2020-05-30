Samanyolu Haber /Dünya / Mescid-i Nebevi pazardan itibaren kademeli olarak açılacak /30 Mayıs 2020 11:54

Mescid-i Nebevi pazardan itibaren kademeli olarak açılacak

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) sebebiyle kapatılan Medine'deki Mescidi Nebevi'nin Pazar gününden itibaren kademeli olarak açılacağı belirtildi.

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Harameyn İşleri Genel Başkanlığı yaptığı yazılı açıklamada, yetkili makamların pazar gününden itibaren Mescid-i Nebevi'nin kademeli olarak açılmasını kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Şeyh Abdurrahman es-Sudeys, gerekli tedbirlerin alınmasının ardından Mescid-i Nebevi'nin açılacağı kaydedildi.

Hac ve Umre Bakanlığı, umre ve Mescid-i Haram'a ziyaret yasağının COVID-19 salgını sebebiyle devam edeceğini bildirmişti.

Suudi Arabistan yönetimi, 27 Mayıs'ta COVID-19 önlemleri kapsamında uyguladığı tedbirleri hafifletmek ve normal yaşama dönmek amacıyla 31 Mayıs Pazar gününden başlayarak Mekke'de "iki aşamalı normalleşme planı" uygulanacağını açıklamıştı. Buna göre 3 hafta süreceği kaydedilen ilk aşamada, Mekke'ye giriş çıkışlara izin verileceği ve 06.00-15.00 arasında sokağa çıkılmasına müsaade edileceği aktarılmıştı.

Suudi Arabistan'da can kaybı 458'e ulaştı

Son verilere göre, Suudi Arabistan'da COVID-19 kaynaklı toplam can kaybı 458'e, vaka sayısı 81 bin 776'ya, iyileşenlerin sayısı ise 57 bin 13'e ulaştı.

Şeyh Sudeys, COVID-19 nedeniyle ramazan ayında Mekke'deki Harem-i Şerif ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de teravih namazının cemaatsiz kılınacağını açıklamıştı. Suudi Arabistan Başmüftüsü Abdülaziz Al eş-Şeyh de 17 Nisan'daki açıklamasında COVID-19 salgını nedeniyle ramazan ayında teravih ve bayram namazının evlerde kılınacağını duyurmuştu.
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