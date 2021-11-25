Samanyolu Haber /Gündem / "Mesele varoluş, yok oluş noktasına kilitlenmiştir" /25 Kasım 2021 15:27

"Mesele varoluş, yok oluş noktasına kilitlenmiştir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin bugün gerçekleştirilen MYK' toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Döviz tartışmalarını bir ekonomi değil bir varoluş ve yok oluş meselesi olduğunu ileri süren Bahçeli, seçimlerin normal zamanında yapılacağını söyledi "Hainlerle hesaplaşma o tarihte olacaktır" dedi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli, dövizdeki hareketlilik ve erken seçim tartışmaları hakkında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları ise şöyle:

"Ülkemizin bugünkü gerçek meselesi ekonomiyi çoktan aşmıştır. Varoluş, yokoluş noktsında kilitlenmiştir. Tehdit saçan gelişmeler sonrası devlet, milleti ile kenetlenmiştir ve dik duruş göstermiştir.

Canlı döviz bombalarına, faiz ve rant lobilerine sonu sefa da, cefa da olsa eyvallah etmedik, eyvallah etmeyeceğiz. Döviz kuru ile kurulmadık, öyle de devrilmeyeceğiz.

Türkiye'yi küstahça dize getirmek için Mavi Vatan'dan, Doğu Akdeniz'den vazgeçmemizi istemektedirler.

Toplumsal huzursuzluğu kamçılayan odakların ateşle oynadığı abartılı bir tespit değildir. Ülkenin gerçek meselesi ekonomiyi çoktan aşmıştır.

Milli duruş dik durmuştur. Faiz rant çıkar lobilerine eyvallah etmeyeceğiz.

Kur, faiz, fiyatlar düzeyindeki dengesizlikleri ülkemize silah gibi kullanan muhalefet partileri tarihi bir hataya düşmüştür.

Genel seçimler 2023 yılının haziran ayında yapılacak. Hainlerle hesaplaşma o tarihte olacaktır.
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