Meşhur davaların avukatı Rezan Epözdemir gözaltına alındı

Münevver Karabulut, Pınar Gültekin ve son olarak Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davalarında mağdur ailelerin avukatlığını üstlenen avukat Rezan Epözdemir İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alındı.





Rezan Epözdemir, rüşvet, vermek, siyasi-askeri casusluk iddiasıyla evinde gözaltına alındı. Epözdemir'in ev ve iş yerinde bulunan dijital materyallere el konulurken sabah saatlerinde Londra'ya gitmeyi planladığı öğrenildi.





İŞ YERİNDE DE ARAMA

Epözdemir'e ait Levent'te bulunan hukuk bürosunda da arama yapıldı. Hukuk bürosunun önünde çok sayıda polis aracının bulunması dikkat çekti. İçeride arama yapan Mali Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri saat 09.15 sıralarında hukuk bürosundan ayrıldı.





BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Başsavcılık, "Cumhuriyet başsavcılığımızca iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında Rüşvet, F...'ye yardım ve Siyasal ve Askeri Casusluk suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan EPÖZDEMİR, iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde 10/08/2025 tarihi saat: 05:45 itibariyle gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir" açıklaamsında bulundu.