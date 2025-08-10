Samanyolu Haber /Gündem / Meşhur davaların avukatı Rezan Epözdemir gözaltına alındı /10 Ağustos 2025 10:04

Meşhur davaların avukatı Rezan Epözdemir gözaltına alındı

Kamuoyu tarafından bilinen birçok önemli davanın avukatı olan Rezan Epözdemir, rüşvet vermek ve siyasi-askeri casusluk iddiasıyla evinde gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Münevver Karabulut, Pınar Gültekin ve son olarak Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davalarında mağdur ailelerin avukatlığını üstlenen avukat Rezan Epözdemir İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alındı.

Rezan Epözdemir, rüşvet, vermek, siyasi-askeri casusluk iddiasıyla evinde gözaltına alındı. Epözdemir'in ev ve iş yerinde bulunan dijital materyallere el konulurken sabah saatlerinde Londra'ya gitmeyi planladığı öğrenildi.

İŞ YERİNDE DE ARAMA
Epözdemir'e ait Levent'te bulunan hukuk bürosunda da arama yapıldı. Hukuk bürosunun önünde çok sayıda polis aracının bulunması dikkat çekti. İçeride arama yapan Mali Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri saat 09.15 sıralarında hukuk bürosundan ayrıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Başsavcılık, "Cumhuriyet başsavcılığımızca iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında Rüşvet, F...'ye yardım ve Siyasal ve Askeri Casusluk suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan EPÖZDEMİR, iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde 10/08/2025 tarihi saat: 05:45 itibariyle gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir" açıklaamsında bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Meşhur davaların avukatı Rezan Epözdemir gözaltına alındı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:44:18