Artık oturma odasını ve çöpleri toplamak daha kolay

Tanesi 75.000$ olan robotlar artık, çöp ve eşya toplayabiliyor . Robota eklenen yeni özellikle Nesneleri bulup alıyor , oturma odasını düzenliyor, kapıları açıyor, anahtarları ve vanaları çalıştırıyor, bahçeye bakıyor .





Boston Dynamics, Spot için ayrıca bir kendini şarj etme istasyonunun da yapım aşamasında olduğunu açıkladı. Spot, herhangi bir komut verilmesine ihtiyaç duymadan istasyona gidip kendini şarj edebilecek. Bu istasyonun petrol platformları ve radyasyon tehlikesinin bulunduğu bölgelerde robotun insanların yakında bulunmasına ihtiyaç duymadan işlevlerine devam etmesi amacıyla üretildiği belirtiliyor.