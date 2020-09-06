Samanyolu Haber /Gündem / Meşhur sunucu idi; şimdi iklimlendirme teknisyeni! /06 Eylül 2020 17:55

Meşhur sunucu idi; şimdi iklimlendirme teknisyeni!

En son Washington Temsilciliği görevinde bulunan gazeteci Şemsettin Efe ABD'dedeki yeni hayatını YouTube kanalı Raindrops TV'de anlattı

SHABER3.COM

YouTube kanalı Raindrops TV yeni bir video paylaştı...  En son Washington Temsilciliği görevinde bulunan gazeteci Şemsettin Efe ABD'deki yeni hayatını anlattı 




Uzun yıllar Samanyolu TV’de muhabirlik, editörlük, sunuculuk yapan ve en son Washington Temsilciliği görevinde bulunan gazeteci Şemsettin Efe, 2012’de geldiği ABD’de hayatına devam ediyor.

Kendi başına gazeteciliğe yapmaya devam eden Efe , geçimini sağlayabilmek için de Isıtma-Soğutma Teknisyeni olarak çalışıyor. 


 
Yurtdışında gazeteciliğe devam ettiğini ama sürekli bir mesleğinin bulunması gerektiğini fark eden Efe, 2 yıl Isıtma-Soğutma Teknisyeni olmak için meslek okuluna gitmiş.

45 yaşından sonra yeni bir meslek sahibi olan Efe şimdi özel bir firmada çalışıyor... 


Yayınlanan videoda tecrübelerini paylaşan Efe  yurtdışına gelen herkese kalıcı bir mesleği öğrenmenin gerekliliğine dikkat çekiyor
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