Meslektaşlarını dolandıran savcı!

Eski savcı Tamer Can hakkında açılan "dolandırıcılı' davasında savcı mütalaasını açıkladı.





Mütalaada eylemin her iki şikâyetçiye karşı "Basit dolandırıcılık" suçunu teşkil ettiği belirtilerek sanık Tamer Can'ın toplam 13 yıl 9 aya kadar hapsi talep edildi.







İstanbul 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan toplam 6 yıldan 20 yıla kadar hapsi talep edilen tutuksuz sanık Tamer Can katılmadı. Şikâyetçi savcı Gökhan S. ve katip Özcan D. ise duruşmada hazır bulundu.



ESKİ SAVCI TAMER CAN'A NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇLAMASI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'nca sanığın şikâyetçilerin zararını karşılamaması üzerine uzlaştırma sağlanamadığı bildirildi. Sanık Tamer Can'ın avukatı savunmasını hazırlamak için süre talep etti.





Savunma için süre veren mahkeme, sanık hakkındaki adli kontrolün devamına karar vererek duruşmayı erteledi.





"SAVCI T AMER TARLANIN ARSA VASFINA DÖNÜŞTÜRÜLECEĞİNİ VAAT ETTİ"





İddianamede, eski savcı Tamer Can'ın müşteki savcı Gökhan S.'den Dikili'de bir tarlanın, arsa vasfına dönüştürüleceğini söyleyerek 500 bin TL'yi aldığı, katip Özcan D.'den ise sigorta şirketinde tanıdığı olduğunu ve kendisine araç alabileceğini söyleyerek 202 bin TL para aldığı belirtiliyor.





Bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sanık Tamer Can ise "Almış olduğum paralar, arsa ve araba satın alınmasına yöneliktir. Kişilere olan borcumu kabul ediyorum." demişti.