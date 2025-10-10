'Meşruiyet' tartışmasında ilginç iddia: AKP'nin Barrack talebine Trump geçit vermedi!

Ankara kulisleri ilginç bir iddiayı konuşuyor. İddiaya göre meşruiyet tartışmasını başlatan Tom Barrack AKP'yi rahatsız etti. Barrack'ın görevden alınması için perde arkasında bir takım görüşmeler yapan AKP, Trump'tan istediğini alamadı.





AKP kadrolarındaki Kürtlerin, süreçte yaşanan tıkanıklığın asıl nedeni görülen Suriye’deki gelişmeler konusunda, Türkiye’nin tüm tezlerini Ahmed Şara yönetimi üzerine kurmasına itiraz ettiğini aktaran Nefes yazarı Nuray Babacan, iktidar kanadındaki Kürtlerin Suriye’deki tüm yapılarla olumlu ilişki geliştirilmesini istediklerini ifade etti.





AKP'deki Kürtlerin "Kürtlerin hakları konusunda hassas olunmadığı" görüşünde olduğunu yazan Babacan, onların hayalinin ya da planının Kuzey Irak’taki gibi Türkiye’yle uyumlu yaşayan bir Kürt bölgesine kapı açılması olduğunu aktardı.





Babacan'ın aktardığına göre; geleneksel devlet politikasını savunanlar ise iktidar içinde ayrılan diğer bir etkin grup olarak Kürtlerin dış güçler tarafından kullanışlı olmasını sıkıntılı buluyor. Devlet politikasına yakın duran AKP’lilerin sürece ilişkin şüphe duymasına neden olan bu fikir üzerinden şu yorum yapılıyor:





“Batılı ülkeler, yüzyıl önceki ulus devlet tezinden bu bölge için uzaklaşmaya başladılar. Son 40 yıl içerisinde bölgede yapılanlara bakarsanız fotoğrafı daha iyi görürsünüz. Lübnan bölündü, Yemen bölündü, Irak’ta parçalı yapı var, şimdi de Suriye bölünmeye çalışılıyor. Bu temel politikanın amacı İsrail’in güvenliği. Atılan tüm adımlarda bu öncelendi. İsrail onların kullanabileceği güçlü bir aparat.”





Parçalı bu yapıların Türkiye açısından gelecekte sorun olacağı tezini savunanların açılım sürecinde dikkatli olunması gerektiğini söylediklerini söyleyen Babacan, her durumda Türkiye’nin kendi sorununu kendi içinde çözmesinin, olası planlara karşı önemli bir adım olacağını savunanların da iktidar partisi içinde bulunduğunu yazdı.





AKP'NİN BAŞARISIZ GİRİŞİMİ ORTAYA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu görüşmelerinin ardından son görüşmelerinden 6 yıl sonra Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmiş görüşme kadar kurul organizasyonlarından birinde Erdoğan ve Trump arasındaki ilişkiye dair skandal bir açıklama yapan ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye özel Temsilcisi Tom Barrack’ın sözleri de gündem olmuştu.





Tom Barrack'ın "Trump, Erdoğan'a ihtiyacı olan meşruiyeti vereceğimizi söyledi" ifadelerini kullanması Türkiye'nin gündemini sarsarken AKP'nin başarısız karşı hamlesi ortaya çıktı. Barrack'ın görevden alınması için harekete geçildiğini yazan Babacan, şu ifadeleri kullandı:





"AKP kulislerinden son bir bilgi. ABD’nin Suriye politikaları üzerinde çalışan bazı üst düzey diplomatların görevden alınması aşamasında, Ankara Büyükelçisi ve Suriye özel Temsilcisi Tom Barrack’ın da görevden alınmasını isteyenler olduğu, ABD Başkanı Trump’a baskı yaptıkları, ancak sonuç alamadıkları aktarılıyor."