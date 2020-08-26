Messi, Barcelona'ya faks göndererek ayrılmak istedi









33 yaşındaki oyuncu, kulübe bir faks göndererek, sözleşmesinde bedelsiz ayrılmasını öngören bir maddeyi işletmek istediğini söyledi.





Barcelona, 16 Ağustos'taki Şampiyonlar Ligi yarı final maçında, Bayern Münih'e 8-2 yenilmişti.





Altı kez, Altın Top ödülünü kazanan Messi, ilk olarak 2004'te Barcelona formasını giymişti.





Barcelona ise, sözleşmedeki ilgili maddenin süresinin geçtiğine, Messi'nin kulüple sözleşmesinin 2021'e dek olduğuna ve sözleşmeye göre futbolcuyu satın almak isteyen kulübün 700 milyon euro ödemesi gerektiğine inanıyor.