Samanyolu Haber /Spor / Messi, Barcelona'ya faks göndererek ayrılmak istedi /26 Ağustos 2020 08:56

Messi, Barcelona'ya faks göndererek ayrılmak istedi

Ünlü Arjantinli oyuncu Lionel Messi, yıllardır forma giydiği İspanyol devi Barcelona'dan ayrılmayı talep etti.

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33 yaşındaki oyuncu, kulübe bir faks göndererek, sözleşmesinde bedelsiz ayrılmasını öngören bir maddeyi işletmek istediğini söyledi.

Barcelona, 16 Ağustos'taki Şampiyonlar Ligi yarı final maçında, Bayern Münih'e 8-2 yenilmişti.

Altı kez, Altın Top ödülünü kazanan Messi, ilk olarak 2004'te Barcelona formasını giymişti.

Barcelona ise, sözleşmedeki ilgili maddenin süresinin geçtiğine, Messi'nin kulüple sözleşmesinin 2021'e dek olduğuna ve sözleşmeye göre futbolcuyu satın almak isteyen kulübün 700 milyon euro ödemesi gerektiğine inanıyor.
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