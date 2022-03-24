Samanyolu Haber /Spor / Messi bırakıyor mu? /24 Mart 2022 22:39

Messi bırakıyor mu?

Barcelona'dan sonra geldiği PSG'de bir türlü istenen performasnı sergileyemeyen Lionel Messi'nin Arjantin milli takımını da bırakabileceği belirtildi.

SHABER3.COM

PSG'de bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı'na da veda edebileceği belirtildi.

Söz konusu açıklamanın Arjantin Milli Takımı Teknik direktörü Lionel Scaloni'den geldiği aktarıldı.

Arjantin Milli Takımı Teknik direktörü Lionel Scaloni, Güney Amerika Dünya Kupası elemeleri maçında Venezuela ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Scaloni yaptığı açıklamada, "Messi Venezuela karşısında oynayabilir. O PSG'nin Real Madrid'e elendiği maçta iyi oynadı. Takımı da maçın genel anlamda hakimiydi ancak yine de Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldılar. Bu kimse tarafından beklenmiyordu" dedi.

Messi'nin iç sahadaki son maçı olabileceğini ve Dünya Kupası'ndan sonra milli takımı bırakabileceğinin sinyalini veren Arjantinli teknik adam, "Venazuela maçı Arjantin'de oynayacağımız son eleme maçı. Gelecek ne getirir bilmiyoruz. Belki de bu Messi'nin evimizdeki son maçı olacak. Bu yüzden Arjantin'e en iyi şekilde veda edebilir" şeklinde konuştu.
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