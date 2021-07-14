Messi ile Barcelona arasında 'yüzde 50 indirim'li anlaşma

Lionel Messi, Barcelona ile 5 yıllığına anlaştı. Barcelona’nın altyapısından yetişen ve kariyeri boyunca başka bir kulüpte forma giymeyen 34 yaşındaki Arjantinli Lionel Messi, İspanyol basınının aktardığına göre, kulübün finansal durumu nedeniyle de maşında yüzde 50’lik indirme gittiği öğrenildi.







Messi, son olarak Katalan kulübünden yılda 71 milyon euro maaş alıyordu.Bugüne kadar Barcelona formasıyla 778 maça çıkan yıldız oyuncu, 672 gol atıp 305 asist kaydetti. Messi, bordo lacivertli formayla 10 kez La Liga ve 4 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.





6 kez Ballon D'or ödülüne layık görülen Messi ile Barcelona arasındaki resmi sözleşmenin önümüzdeki günlerde imzalanması bekleniyor.





Barcelona yaz transfer döneminde Manchester City ile sözleşmesi sona eren ve Messi’nin en yakın arkadaşlarından biri olan bir diğer Arjantinli yıldız Sergio Agüero’yu kadrosuna katmıştı.