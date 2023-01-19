Messi ile Ronaldo Riyad'da karşı karşıya gelecek

Bir maç bileti için 2,6 milyon dolar ödendi

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in yıldızı Messi ile 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu konumundaki Portekizli Ronaldo, belki de son kez hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.Riyad Sezon Kupası turnuvasında, Fransa ekibi PSG ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr-Al Hilal takımlarının karması arasındaki karşılaşma, başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda yarın TSİ 20.00'de başlayacak.Müsabakayı dünyanın dört bir yanından milyonlarca futbolseverin televizyondan canlı izlemesi bekleniyor.Bu arada Fransız Haber Ajansı (AFP), bir Suudi emlak patronunun, açık artırmada bilet alarak Messi ile Ronaldo arasındaki karşılaşmayı izlemek için 2,6 milyon dolar ödediğini duyurdu.Al-Nassr ile 2,5 sezon için imzaladığı 500 milyon euro tutarındaki sözleşmeyle yıllık maaşı en yüksek sporcu unvanının sahibi Ronaldo, yeni takımıyla ilk maçına, Messi karşısında çıkacak.Fransız basınına göre PSG, bu özel maç için 10 milyon euro alarak kasasını dolduracak. Kadrosunda Messi dışında Mbappé ve Neymar gibi dünyaca ünlü futbol yıldızlarının top koşturduğu PSG, geçen yılı 369 milyon euro zarar ile kapattı.Ronaldo’nun takımında ise daha önce Fenerbahçe’de top koşturan Luiz Gustavo ve Beşiktaş’ta oynayan e comprendra également les Brésiliens Luiz Gustavo et gibi isimler de yer alıyor.Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ile birlikte dünya turizminde önemli bir yer edinmek isteyen Suudi Arabistan, başkent Riyad’da bon günlerde İspanya ve İtalya’nın süper kupa final maçlarına evsahipliği yaptı.