Messi, ilk golünü Manchester City’ye attı

Yaz transfer döneminde efsane olduğu Barcelona’dan gözyaşlarıyla ayrılıp Paris Saint Germain’e imza atan Arjantinli ünlü futbolcu Lionel Messi, yeni takımındaki ilk golünü Manchester City ağlarına gönderdi. Fransız ekibi, Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda ağırladığı İngiliz temsilcisini İdrisa Guaye ve Messi’nin golleriyle 2-0 mağlup ederek 4 puanla liderlik koltuğuna oturdu.



ASİST MBAPPE, GOL MESSİ



Messi, 74. dakikada Kylian Mbappe ile cezaalanı dışında verkaç yaparak yay civarından harika bir şutla topu City ağlarına gönderdi. 2 Fransa Ligi, 2 de Şampiyonlar Ligi olmak üzere Paris Saint Germain formasını 4 kez giyen Messi, 4. maçında kendisinden beklenen golü kaydetmiş oldu. Paris Saint Germain kalecisi Donnarumma’nın birçok kurtarış yaptığı karşılaşma, İdrisa Guaye ve Messi’nin golleriyle 2-0 sona erdi.