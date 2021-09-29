Samanyolu Haber /Gündem / Messi, ilk golünü Manchester City’ye attı /29 Eylül 2021 11:47

Messi, ilk golünü Manchester City’ye attı

Yaz transfer döneminde efsane olduğu Barcelona’dan Paris Saint Germain’e imza atan ünlü futbol yıldızı Lionel Messi, yeni takımındaki ilk golünü Manchester City’ye attı. Fransız ekibi, Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda ağırladığı City’yi İdrisa Guaye ve Messi’nin golleriyle 2-0 yendi.

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Yaz transfer döneminde efsane olduğu Barcelona’dan gözyaşlarıyla ayrılıp Paris Saint Germain’e imza atan Arjantinli ünlü futbolcu Lionel Messi, yeni takımındaki ilk golünü Manchester City ağlarına gönderdi. Fransız ekibi, Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda ağırladığı İngiliz temsilcisini İdrisa Guaye ve Messi’nin golleriyle 2-0 mağlup ederek 4 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

ASİST MBAPPE, GOL MESSİ
 
Messi, 74. dakikada Kylian Mbappe ile cezaalanı dışında verkaç yaparak yay civarından harika bir şutla topu City ağlarına gönderdi. 2 Fransa Ligi, 2 de Şampiyonlar Ligi olmak üzere Paris Saint Germain formasını 4 kez giyen Messi, 4. maçında kendisinden beklenen golü kaydetmiş oldu. Paris Saint Germain kalecisi Donnarumma’nın birçok kurtarış yaptığı karşılaşma, İdrisa Guaye ve Messi’nin golleriyle 2-0 sona erdi.
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