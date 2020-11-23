Samanyolu Haber /Spor / Messi kadro dışı kaldı /23 Kasım 2020 16:25

Messi kadro dışı kaldı

Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Barcelona'da sakatlıkları bulunmayan Lionel Messi ve Frenkie de Jong maç kadrosuna alınmadıl.

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İspanya'da La Liga'nın şampiyonluk rekortmeni Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman, Lionel Messi ve Frenkie de Jong'u dinlendirmeye karar verdiklerini söyledi. 

Barcelona'dan ayrılacağı belirtilen Lionel Messi'nin kadroya alınmaması tartışmalara sebep oldu. Takımda birçok sakatlık problemi sebebiyle eksikleri bulunan Barcelona'da Messi ve De Jong'un kadroya alınmaması farklı şekilde yorumlandı.

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Yaz aylarında Barcelona'dan ayrılmak istediğini belirten Messi, takımda kalmış olsa da sezon sonunda bitecek sözleşmesi sebebiyle ismi özellikle son dönemde Manchester City ile anılıyordu.
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