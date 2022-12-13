Rekorlar kıran Messi’li Arjantin finale kalan ilk takım oldu





Katar'daki 2022 Dünya Kupası Yarı Final Maçı'nda Lionel Messi liderliğindeki Arjantin, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti ve adını finale yazdıran ilk takım oldu.





Arjantin'de Lionel Messi; 1 gol, 1 asist ile yıldızlaşırken Julian Alvarez de 2 gol ve Messi'nin ilk golündeki penaltıyı alarak öne çıktı. Arjantin'i galibiyete taşıyan golleri; 34. dakikada penaltıdan Lionel Messi ve 39 ile 69. dakikalarda Julian Alvarez kaydetti.





Lionel Messi, Hırvatistan karşılaşmasıyla birlikte Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan (25) oyuncu rekorunda Alman Lothar Matthaus'a ortak oldu. Lionel Messi, Hırvatistan karşısında kaydettiği golle de tarihi bir başarıya imza attı. Maçın 34. dakikasında penaltı atışı için topun başına geçen Messi, topu ağlarla buluşturarak Arjantin'i 1-0 öne geçiren gole imza attı.





Lionel Messi, Arjantinli efsane golcü Gabriel Batistuta'yı geride bırakarak 11 golle Arjantin Milli Takım tarihinin Dünya Kupası'ndaki en golcü oyuncusu unvanını elde etti. Messi, Arjantin'in son 16 turunda oynadığı Avustralya maçında kaydettiği golle Diego Maradona'yı geride bırakıp Arjantin Milli Takımı'nın turnuva tarihindeki en golcü ikinci oyuncusu.

Messi, Opta verilerine göre, 1986'da Dünya Kupası'nın şu anki haline geçilmesinin ardından bir turnuvanın son 16 turu, çeyrek finali ve yarı finalinde gol atan altıncı oyuncu oldu. Salvatore Schillaci (1990), Roberto Baggio (1994), Hristo Stoichkov (1994), Davor Suker (1998) ve Wesley Sneijder (2010) bu başarıyı daha önce gösteren diğer futbolcular. Messi ayrıca, aktif oyuncular arasında Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor.





Arjantin ile Hırvatistan, Dünya Kupası'nda 3. kez karşı karşıya geldi. 1994 Dünya Kupası'nda oynanan grup maçında Arjantin, rakibini Pineda'nın golüyle 1-0 mağlup etmişti. Rusya'nın ev sahipliğindeki 2018 Dünya Kupası'nda ise Hırvatistan, Tangocular'ı Rebic, Modric ve Rakitic'in golleriyle 3-0 devirmeyi başarmıştı.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI





2. dakikada Rodrigo De Paul'un pasında savunma arkasına hareketlenen Nahuel Molina'nın sağ kanattan yaptığı orta isabetsizdi

16. dakikada Hırvatistan'ın sağ kanattan paslaşarak kullandığı kornerde Luka Modric'in bıraktığı topta Josip Juranovic'in arka direğe ortasına Dejan Lovren'in yaptığı kava vuruşu etkisiz oldu ve dışarı çıktı.

22. dakikada Hırvatistan ceza sahası önündeki duvar pası sonrası Lionel Messi'nin savunma arkasına yolladığı topu Mario Pasalic, kritik bir müdahale ile durdurdu.

25. dakikada Enzo Fernandez'in savunma arkasına pasına hareketlenen Nicolas Tagliafico'nun ortası, ceza sahası içinde kimse ile buluşamadı.

31. dakikada Arjantin ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Ivan Perisic'in sağ ayakla yaptığı aşırtma vuruş dışarı çıktı.

PENALTI 32. dakikada Arjantin'de Enzo Fernandez'in savunma arkasına topunda kaleciyle karşı karşıya kalan Julian Alvarez, topu kaleye doğru yollarken Dominik Livakovic'in müdahalesi ile yerde kaldı ve maçın hakemi Daniele Orsato penaltı noktasını gösterdi. Livakovic de bu pozisyonda sarı kart gördü.

GOL | 34. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Arjantin'in yıldızı Messi takımını öne geçirdi: 1-

GOL | 39. dakikada Hırvatistan'ın sağ kanattan paslaşarak kullandığı kornerde Marcelo Brozovic'in ortası, savunmasına yardım eden Julian Alvarez'e çarptı ve ceza alanı dışına düşen top, bir Arjantin kontratağına imkan verdi. Orta sahada topu tekrar alan Julian Alvarez, rakip ceza sahası üzerine kadar Hırvatistan savunmasının da yetersiz müdahaleleri sonucunda taşımayı başardığı topu gole çevirdi: 2-0.

43. dakikada korneri direkt olarak kaleye doğru gönderen Messi'nin vuruşunu kaleci Dominik Livakovic kurtardı.

İlk yarı Arjantin'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Hırvatistan'da ikinci yarı öncesi Borna Sosa ve Mario Pasalic'in yerine Mislav Orsic ve Nikola Vlasic oyuna dahil oldular.

48. dakikada Hırvatistan'ın sağ kanattan Luka Modric ile kullandığı serbest vuruşta top kalecide kaldı.

56. dakikada hızlı gelişen Arjantin atağında uzun top sonucunda yine Julian Alvarez, topla buluştu. Sol kanattan ceza sahasına yaklaşan Alvarez, uygun pozisyondaki Enzo Fernandez'e çıkardı fakat Fernandez, ceza sahası içinde topu kontol etmek isteyince vuruşunu yapamadan Hırvatistan savunması engelledi.

58. dakikada Hırvatistan ceza sahası içinde Enzo Fernandez ile paslaşan Lionel Messi, kaleciyle karşı karşıya kaldı fakat altı pasın sol çaprazından yaptığı vuruşta Dominik Livakovic başarılı oldu.

62. dakikada Hırvatistan'ın Luka Modric ile sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Dejan Lovren, uygun pozisyonda istediği kafa vuruşunu yapamadı. Lovren'in ikinci vuruş için çabasına da Emiliano Martinez izin vermezken dönen topta Nikola Vlasic'in dokunuşunu Arjantin savunması uzaklaştırdı.

GOL | 69. dakikada sağ kanatta topla buluşan Lionel Messi, orta sahaya yakın noktada sıyrıldığı Josko Gvardiol'u ceza sahasına yaklaştıktan sonra durarak bir kez daha geçti ve çizgiden içeri kat ederek topu Julian Alvarez'e çıkardı ve Alvarez, uygun pozisyondaki düzgün vuruşuyla farkı 3'e çıkardı: 3-0.

73. dakikada Hırvatistan'ın kaleyi karşıdan gören uzak bir mesafeden kullandığı serbest vuruşta Ivan Perisic'in vuruşu kaleci Emiliano Martinez'de kaldı.

78. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Mislav Orsic'in sağ ayakla yaptığı vuruş, auta gitti.



