Messi’nin kontratı ortaya çıktı… Dudak uçuklatan rakam

İspanyol devi Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi’nin, son imzaladığı kontratın detayları ortaya çıktı. 2017 yılında 4 yıllık anlaşma yapılan Messi’nin, Barcelona’dan tüm şartlar gerçekleşirse, toplam 555 milyon 237 bin 619 Euro kazanacağı öğrenildi.





Ekstra ödemeler ile birlikte yıllık 100 milyon Euro’dan fazla kazancı olduğu ortaya çıkan Messi’nin, şimdiye kadar bu paranın yaklaşık yüzde 92’sini aldığı belirtildi. İspanyol gazetesi El Mundo’nun yayımladığı haberde, Barcelona’nın yıldız futbolcunun maaşında indirim istediği aktarıldı. Messi’nin sözleşmesinin bitmesine altı ay kala 511 milyon 290 bin 052 Euro’yu cebine koyduğu da haberde yer aldı.



