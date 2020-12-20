Messi, Pele'nin rekoruna ortak oldu

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi bugüne dek Pele'ye ait olan "aynı kulüple en fazla gol atan futbolcu" rekorunu egale etti.





İspanya La Liga'nın 14'üncü haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Valencia ile 2-2 berabere kaldı. Uzatma dakikalarında ceza sahasında Antoine Griezmann'ı düşüren ve penaltıya neden olan Jose Luis Gaya kırmızı kartla Valencia'yı 10 kişi bıraktı.





Penaltıyı kaçıran ancak kaleciden dönen topta takım arkadaşı Jordi Alba'nın verdiği pasla topu ağlara yollayan Lionel Messi, 45+4'üncü dakikada skora eşitliği getirdi.





Arjantinli 33 yaşındaki oyuncu, böylece rekora ortak oldu. Ayrıca Pele'nin Brezilya'nın Santos takımında 19 sezonda ulaştığı rekoru Messi 17 sezonda kırmayı başardı.