Samanyolu Haber /Spor / Messi, Pele'nin rekoruna ortak oldu /20 Aralık 2020 00:25

Messi, Pele'nin rekoruna ortak oldu

Barcelona formasıyla 643'üncü golü kaydeden Lionel Messi, Pele'ye ait olan "aynı kulüple en fazla gol atan futbolcu" rekorunu egale etti.

SHABER3.COM

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi bugüne dek Pele'ye ait olan "aynı kulüple en fazla gol atan futbolcu" rekorunu egale etti.

İspanya La Liga'nın 14'üncü haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Valencia ile 2-2 berabere kaldı. Uzatma dakikalarında ceza sahasında Antoine Griezmann'ı düşüren ve penaltıya neden olan Jose Luis Gaya kırmızı kartla Valencia'yı 10 kişi bıraktı.

Penaltıyı kaçıran ancak kaleciden dönen topta takım arkadaşı Jordi Alba'nın verdiği pasla topu ağlara yollayan Lionel Messi, 45+4'üncü dakikada skora eşitliği getirdi.

Arjantinli 33 yaşındaki oyuncu, böylece rekora ortak oldu. Ayrıca Pele'nin Brezilya'nın Santos takımında 19 sezonda ulaştığı rekoru Messi 17 sezonda kırmayı başardı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Messi, Pele'nin rekoruna ortak oldu Sonraki Haber >>

Saray'da müzik eşliğinde ziyafet!

Saray'da müzik eşliğinde ziyafet!

Bu otobüsü sürmek de yolculuk etmek de cesaret ister

Bu otobüsü sürmek de yolculuk etmek de cesaret ister

Aşı olan hemşire canlı yayında bayıldı

Aşı olan hemşire canlı yayında bayıldı

İşte Çin'in yeni uçak gemisi

İşte Çin'in yeni uçak gemisi

Araç kontrolden çıktı

Araç kontrolden çıktı

Dümeni kitlenen gemi karaya oturdu

Dümeni kitlenen gemi karaya oturdu

Otoyolda askeri helikopteri görünce şaşırdılar

Otoyolda askeri helikopteri görünce şaşırdılar

Beştaş: Gergerlioğlu'ndan özür dile

Beştaş: Gergerlioğlu'ndan özür dile

İranlılar İstanbul'da rejim muhalifini kaçırdı

İranlılar İstanbul'da rejim muhalifini kaçırdı

Akit TV'de skandal sözler: Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri

Akit TV'de skandal sözler: Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:07:35