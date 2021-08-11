Samanyolu Haber /Spor / Messi yeni takımına imzayı attı /11 Ağustos 2021 00:00

Messi yeni takımına imzayı attı

Ekonomik şartlar nedeniyle altyapısından yetiştiği Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi, Paris Saint Germain ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

SHABER3.COM

Barcelona'dan gözyaşlarıyla ayrılan Arjantinli yıldız Lionel Messi, bu akşam Fransız ekibi Paris Saint Germain ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Messi, PSG'de 30 numaralı formayı giyecek.

Arjantinli yıldızını yeni takımı Fransız ekibi Paris Saint-Germain oldu. Bugün ailesiyle birlikte Paris'e gelen 34 yaşındaki yıldız oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra PSG ile sözleşme imzaladı.

Fransız kulübünün bir video ile duyurduğu transferin ardından Messi, kulübün resmi internet sitesine, "Kariyerimin yeni bir bölümüne Paris Saint-Germain'de başlayacağım için heyecanlıyım. Kulüple ilgili her şey benim futbol hedeflerime uyuyor.

Takımın ve teknik heyetin burada ne kadar yetenekli olduğunu biliyorum. Kulüp ve taraftarlar için özel bir şey inşa etmeye kararlıyım ve Parc des Princes'te sahaya çıkmayı dört gözle bekliyorum" açıklamasında bulundu. 
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