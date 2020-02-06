"Messiah" dizisi hangi mesajı veriyor?

MESSIAH



ASAF HİKMET BAZ | Samanyoluhaber





(Dikkat! Bu yazı henüz diziyi izlememiş olanlar için spoiler içerir)





Son günlerde Mehdi ve Mesih düşüncesi yeniden çokça ele alınıp yayılmaya başladı. 2020 yılında Mesih’in yeryüzüne ineceği epey ele alınmaya başlandı. İran eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad 2020’de Mehdi'nin geleceğini dile getirerek şöyle diyor.





“Bu yıl, İsa Mesih’in desteklediği İmam Mehdi gelip insanlara yardım edecek, adaletsizliği bitirecek ve dileklerimizi gerçekleştirecek.” (Erdem, 2020) Alevi kanaat önderi Mehmet Güven de 2019 için benzer şeyler söylemişti.





İnternet yayın platformu Netflix’te de bu yıl “MESSIAH” isimli yeni bir dizi yayınlanmaya başladı. Esasında 19. Ve 20. Yüzyılda hem İslam dünyası hem de Hristiyanlık dünyası benzer iddialara şahitlik etmişti. “Geçmişte olduğu gibi günümüzde de Hristiyanlık veya İslam temeline dayanan, diğer bazı din kültürlerinden de istifade edilerek sycretic (uzlaştırmacı) ve eclectic (seçmeci) yollarla dini hareketler ortaya çıkmaktadır.





Bunlar, bir dini temel alıp diğer dinlerden de işlerine gelen veya beğendikleri bazı inanç ve davranışları alarak, onları uzlaştırarak yeni dini hareketler oluşturmak istemektedirler. Bu derleme hareketler siyasi ve dünyevi faydalar gütmektedir. Hristiyan temelli Yehova şahitleri ve Mooncular, İslam temelli Babilik-Bahailik ve Kadıyanilik (Ahmedilik) bunlardan bazılarıdır.” (Tümer, Günay; Küçük, Abdurrahman, 1993)





Şunu belirtmek gerekir ki Messiah dizisi; adı geçen hareketleri çağrıştıran iyi bir senaryodan oluşuyor. Bazı boşluklar görünse de bir dizi olduğu için gelecek bölümlerde bunların telafi edileceği düşünülebilir. Messiah dizisi modern çağda yeniden tüm dinleri birleştirip uzlaştırma hareketidir, çünkü birden fazla dinin kaynaklarını kullanmakta, izleyicinin zihnine şüpheler atmakta ve dinin insanlık için bir tehdit olduğu mesajını vermektedir.





İlk olarak filmin İslam ve Hristiyan kaynaklarını gelişi güzel kullandığını görüyoruz. İlk sahnelerde Şamda her gün ölümle burun buruna yaşayan dizinin yan karakteri Jibril’in annesi bir ayetle açıklıyor başlarına gelenleri. "Allah bizim hakkımızda ne takdir etmiş, ne yazmışsa başımıza ancak o gelir. Mevlamız, sahibimiz O'dur. Onun için müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler." (Tevbe, 51) ISIS’ın Şam’ı muhasarası sırasında El Mesih’in ilk göründüğünde, halka hitap ettiği sahnede dinleyenler arasında Jibril ve arkadaşı Samir de bulunmaktadır. Ve yıllar önce annesinin kendisine okuyarak teselli ettiği ayetleri Mesih de okuyunca dikkatini çeker ve etkisi altına girer.





Ayrıca, El Mesih hadislerde bildirildiği gibi Şam’da ortaya çıkıyor. Gençleri etkisi altına alacak modern bir kıyafet; altta kot pantolon, üstte sarı renkli uzun Afgani bir gömlekle görünüyor ilk defa. “Hafif sarı renkli iki elbise arasında (bir giyim-kuşamla) iner.” (Ebî Dâvûd) Dahası, dizi, El Mesih’in Şam’ı ISIS tarafından ele geçirilecekken bir kum fırtınasıyla şehri kurtarmasıyla başlıyor. Savaşın orta yerinde insanlara hitab ederken O’nu Kur’an’dan ayetler okurken görüyoruz.





“Onlar için dünyada aşağılanma, ahirette de büyük bir azap vardır.” (Bakara, 114) “Bundan dolayı ard arda gelen gazabı hak ettiler.” (Bakara, 90) “Gerçeği yalanlayan nankörler için can yakıcı bir azap vardır.” (Bakara, 145) Ayrıca, Hristiyan kaynaklarını kullandığını da görüyoruz. Mescidi Aksa sahnesinde etrafına toplananlara hitap ederken El Mesih, oradaki kantara kemerlerini işaret ederek "Kıyamet günü bu kemerlere bir terazi kurulacak ve burada hesaba çekileceksiniz" diyor. (1.Sezon Bölüm:2 Sarsıntı 19:48)





Sahnenin devamında ise "Günahsız olanlarınız öne çıksın" diyerek Hz. İsa’nın sözlerini kullanıyor. Teksas’taki Dilley kasabasında fırtınalı bir günde ortaya çıktığında İncil’den bir ayetin sahneye konduğunu görüyoruz. “Kudretli olanın, göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz,” (Markos, 14:62) Canlı yayında tüm dünya bu gelişi izleyince elbette milyonları etkileyebiliyor.





İkinci olarak, Messiah dizisi izleyicinin zihnine şüpheler atmaktadır. Senarist ve yönetmen Michael Petroni, “Dizi, izleyicinin zihinlerini düzeltmesi için bir davet” ve “dizinin inanç meseleleri üzerine değil de, bunun yerine çekirdek inanç sistemlerine (core is belief systems) odaklandığını söylüyor. (Ma, 2020) Aynı röportajda manşete çekilen: “Netflix’in yeni dramasının yapımcısı, izleyicilerin kendilerine önemli bir soru sormalarını istiyor” cümleler ise çok dikkat çekiyor. (Ma, 2020) Bundan daha önemlisi, “Allah ile ilgili olarak bildiklerinizin yanlış olduğunu söylemek için buradayım.





Bildiğinizi zannettiklerinize tutunmayı bırakın.” (1. Sezon 1. Bölüm İşitecek kulağı olan işitsin 17:20) Hatta daha da ileri giderek: “Artık insanlık dümensiz bir teknedir. Bana tutunun!?” (1. Sezon 1. Bölüm İşitecek kulağı olan işitsin 17:35) Ayrıca, El Mesih Kudüs’teki sorgusu sırasında: “Şam’da ne yapıyordun” sorusuna “babamın mesajını iletiyordum” diyor. (1. Sezon 1. Bölüm İşitecek kulağı olan işitsin 37:44)





Halbuki, Kur’an bize şunu söylüyor. Allah: “Ey Meryem oğlu İsa, insanlara, beni ve anneni Allah'ı bırakarak iki ilah edinin, diye sen mi söyledin?” dediğinde: “Seni tenzih ederim, hakkım olmayan bir sözü söylemek bana yakışmaz.” (Maide, 116) İlave olarak , hadislere göre Hz. İsa İslam ümmeti üzere olacaktır. Efendimiz, Müslim'deki bir hadiste Hz. İsa’nın kendisine tâbi olacağını haber vermektedir. (Müslim) Halbuki, El Mesih, dizide İslam’ı nesh edip ortadan kaldıran bir peygamber gibi davranmakta ve Müslümanların yanlış inançtan dolayı hakikate ulaşamadıklarını ima etmektedir. Bu kabul edilemez. Son bölümlere doğru; bir kurgu olarak filmin Hristiyan toplum içinde akması gösteriyor ki; El Mesih, iki din mensuplarını birleştirme hedefi gütmektedir. Bu da İslam inancı ile bağdaşmamaktadır.





Son olarak, Messiah dizisi dinin insanlık için bir tehdit olduğu mesajını vermektedir. Arkasına takıp Şam’dan Kudüs’e getirdiği iki binden fazla Müslüman cemaati ve Teksas’tan peşine takıp Washington’a götürdüğü Hristiyan cemaati yalnız bırakıp ayrılması dini topluluk ve liderler üzerinden dine karşı yapılan ağır bir eleştiridir.





Buna ek olarak, Samir’in canlı bomba olarak camiyi, Rahip Felix’in kilisesini yakması dindarları hastalıklı göstermektedir. Şiddet eylemlerinin seküler düşünceden kaynaklanmadığı abartılı olarak ifade edilmektedir. Dahası, Kur’an’dan ve İncil’den ayetler okuyan El Mesih bir kurtarıcı ve sahtekar olma arasında gidip gelir sürekli.





Gösterdiği bir takım olağanüstü haller dizinin akışıyla bir bir çürütülmekte ve gerçekte göz boyayan bir sihirbaz veya illüzyonist olduğu ortaya çıkmaktadır. Kasırgaları durdurması, ölen çocuğu diriltmesi, suda yürümesi ve kanser hastası çocuğu iyileştirmesinin sonradan birer göz boyama olduğu anlaşılmıştır.





Böylece, peygamberlerin gösterdiği mucizelere sonu gelmeyen bir şüphe ile bakılmasını sağlamaktadır. Hepsinden önemlisi, Samuel Huntington’un tezine (A Clash of Civilizations) atıfla medeniyetler çatışmasından bahsedilmekte ve doğu ile batının din üzerinden çatıştığı ve yazarın haklı çıktığından bahsedilmektedir.





Halbuki medeniyetleri çatıştıran şey; Oryantalizmin alan araştırmasının dışına çıkması ve incelediği toplumu yönlendirmesidir. Hoşgörü ve inanca saygı ile birbirine yaklaşan kültürler arasında asla çatışma çıkmayacaktır. Kültürlerin sevgi- saygı ve hoşgörü ile beraber yaşaması bu çatışmayı engelleyecektir. (Kaplan, 2019)





Özetleyecek olursak, Messiah dizisi ile inançları harmanlayarak ve uzlaştırarak yeni bir dini akım oluşturmak istenmektedir. Bu geçmişte tekrarlanan, aşina olunan bir hamledir. El Mesih CNN muhabirinin “Mesih misiniz?” sorusuna “Bana öyle demeyi seçtiler,” diyerek bakışları takipçilerine yöneltmesi, dini akımları ve peygamberleri ortaya çıkaranın kalabalıklar olduğunu ima etmektedir. Bu vahyi ve nübüvveti inkar anlamına gelmektedir.





ABD başkanına kadar halkı tesir altına alarak; halka cehalet yaftası yapıştırma ve Mossad ajanı Aviram’ın ağzıyla “Amerikan halkı kolay kandırılabilen ergen bir kıza benzer” dedirtme; kalabalıkların kandırıldığı mesajını vermektedir. Bu haliyle dizi inanç zihni iyice karıştırılmış günümüz insanına yeni bir şeyler sunma amacı gütmekte ve inançları uzlaştırmaya çalışmaktadır. Amacına ulaşmak için ise, hemen her din ve inançta olan “Kurtarıcı” meselesi seçilmiştir.





Bunu yaparken izleyicinin zihnine şüpheler atmakta, din ve dindarların başa bela bir şey olduğu mesajını vermektedir. Dizinin logosundaki Messiah’daki “A” (?) harfinin şekli, hiç namaz kılmayıp; meditasyon benzeri hareketler yapması, Rusya ile olan bağlantısı ve son uçak düşme sahnesinde Mossad ajanı Aviram’ı diriltip kendine biat ettirmesi, bindiği uçağın İsrail’e gidiyor olması izleyicinin zihninde açtığı düşünce helozonları olarak duruyor. Sadece 1. Sezon gösterimi tamamlandı. Bakalım ilerleyen bölümlerde karşımıza ne çıkacak? Kim bilir belki de...





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