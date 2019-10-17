Samanyolu Haber /Spor / Messi'den Falcao açıklaması /17 Ekim 2019 20:14

Messi'den Falcao açıklaması

Galatasaray'ın flaş transferi Falcao, sarı-kırmızılı formayla sadece bir gole imza atabildi. Galatasaray'ın hücum yollarında etkisiz kalması ve golcüyü topla buluşturamaması maç skorlarına da etki etti.

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Transferin konuşulan ismi Falcao ile ilgili dünya futbolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden olan ve Cristiano Ronaldo ile birlikte en iyi 2 yıldız olarak gösterilen Lionel Messi'den çarpıcı Galatasaray ve Falcao açıklamaları geldi.

İspanya'da Marca Gazetesi'ne konuşan Arjantinli yıldız, Galatasaray forması giyen Radamel Falcao hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Messi, Kolombiyalı futbolcunun kalitesine vurgu yaptı.

Fotomaç'ın haberine göre Messi, "Radamel Falcao'nun Galatasaray'a imza atması hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna verdiği cevapta "Bugüne kadar birçok gol atmış, harika bir forvet. Gittiği her yerde gol atmayı başarıyor.

Kafa vuruşları çok güçlü olan bir futbolcu, aynı zamanda iki ayağıyla şut çekebiliyor. O etkileyici bir yıldız." ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo ile kıyaslanmasının yanı sıra mütevazı yapısıyla ilgili konuşan Lionel Messi, "İnsanların benim hakkında konuşması güzel. Onlar yorum yapabilirler ama ben kendimden bahsetmeyi sevmiyorum.

Ne kadar süre daha oynayabileceğinizi kendiniz fark edersiniz. Kendimi iyi hissediyorum.. Daha fazlasını yapamam diyen ilk kişi ben olmayacağım." dedi.

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olarak çalışan Falcao'nun yakın zamanda takımla çalışmalara katılması bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Real Madrid sınavı öncesinde Kolombiyalı futbolcunun Sivasspor karşısında oynayıp oynamayacağına, doktor raporlarına göre teknik direktör Fatih Terim karar verecek.
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