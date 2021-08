Messi'den La Liga'ya sitem

Lionel Messi, Fransız kulübü PSG'ye transfer olacağı iddiaları ile ilgili olarak, PSG'ye imza atmak 'bir olasılık' dedi. Barcelona'dan 1.5 yıldan fazla süredir taraftarları göremeden ayrıldığını ve Katalan ekibinin kendisi ve ailesi için adeta bir yuva olduğunu dile getiren Messi, "Barcelona'da kalmak istiyordum ama bugün her şeye veda etmek zorundayım. Eğer bir ayrılık hayal etseydim, tamamen dolu bir Camp Nou'da veda etmek isterdim. Düzgün bir şekilde veda etmiş olurdum. Bu şekilde olması gerekiyormuş ama... Beni seven ve destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Asla elveda demeyeceğim. Çünkü, bunu hiç düşünmedim. Hiç böyle olacağını hayal etmemiştim" diye konuştu.



"Barcelona'da kalmak için uğraştım ancak La Liga buna izin vermedi"



Geçen sene takımdan ayrılmak istediğini ancak bu sene her şeyin değiştiğini ifade eden Arjantinli yıldız, "Ailem de ben de kalacağımızı düşünüyorduk. Bunu her şeyden çok istiyorduk. Umarım bir gün geri dönebilirim ve bu kulübün bir parçası olabilirim. İlk kez sahayaçıktığım o anı hiç unutmayacağım. Bu kulüpten ayrılmak hayatımı tamamen değiştirecek. Ben, kulüp, Joan Laporta (Barcelona Kulübü Başkanı) elimizden gelen her şeyi yaptık ancak La Liga izin vermedi." dedi.



Basın toplantısında duygulu anlar yaşayan Messi sözlerini, "13 yaşımdan beri Barcelona'dayım. 21 yıl sonra eşim ve üç küçük çocuğumla buradan ayrılıyorum. Geri dönmeyeceğimize dair kesin konuşamam çünkü burası benim evim." sözleriyle noktaladı.