Samanyolu Haber /Spor / Messi'li Arjantin nefes aldı, turu umudu son maça kaldı /27 Kasım 2022 00:05

Messi'li Arjantin nefes aldı, turu umudu son maça kaldı

Dünya Kupası'na kötü başlayan Arjantin Meksika’yı 2 golle geçerek tur umudunu sürdürdü

SHABER3.COM

2022 Dünya Kupası C Grubu’ndaki ilk karşılaşmasında Suudi Arabistan’a beklenmedik bir şekilde 2-1’lik skorla yenilen Lionel Messi’li Arjantin yeni bir sürprize daha izin vermedi. Meksika karşısında hayati bir maça çıkan Arjantin, Messi ve Fernandez’in golleriyle 2-0 kazanarak grubunda rahat bir nefes aldı.

Turnuvada ilk maç sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Tangocular yine etkisiz bir oyun ortaya koyarken sihirbazı Messi’nin ceza sahası dışından attığı şık golle perdeyi açtı. Kariyerinin son Dünya Kupası fırsatı için son kez sahnede olan Messi 64. dakikada Meksika'nın zor defansını yıktı ve takımını adeta ipten aldı.

Angel Di Maria’nın pasıyla topla buluşan Lionel Messi’nin, ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutunda top Guillermo Ochoa’nın solundan köşede ağlarla buluşturdu. Golün ardından Lusail Iconic Stadını dolduran binlerce Arjantinli taraftan büyük bir coşku yaşadı.

87. dakikada bu kez ceza sahası içinde müthiş hareketlerle şut şansı bulan genç yıldız Enzo Fernandez harika bir şutla 2. golü attı ve Arjantin derin bir nefes aldı. Bu sonucun ardından Arjantin turnuvada ilk 3 puanını aldı ve son 16 turu için Polonya ile oynayacağı maça kilitlendi. 


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