Messi'nin kupa töreninde giydiği kıyafeti niçin giydiği ortaya çıktı

2022 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Arjantin'de takımın süper yıldızı Lionel Messi'nin kupa töreninde giydiği kıyafet, en az seremoni kadar konuşuldu.





Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al Sani tarafından Messi'ye, ülkeye has kültürel bir kıyafet olan 'bişt' giydirildi. Taraftarların çoğu Messi'nin giydiği tül benzeri bu cübbeyi başta anlamlandıramasa da daha sonra bunun Katar'ın geleneksel kıyafetlerinden biri olan "bişt" olduğu öğrenildi.





Körfez ülkelerindeki Arapların giydiği bu kıyafet gri, siyah, beyaz ve bej renklerinde olabiliyor. Günlük olarak giyilmeyen bu kıyafet; bayram, düğün, ulusal münasebetler gibi özel günlerde tercih ediliyor, mezuniyet törenlerindeyse cübbe olarak giyiliyor.





Katar Emiri'nin de Messi'ye bu özel günde Bişt giydirerek onu onurlandırdığı ifade ediliyor.