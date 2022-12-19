Samanyolu Haber /Spor / Messi'nin kupa töreninde giydiği kıyafeti niçin giydiği ortaya çıktı /19 Aralık 2022 15:54

Messi'nin kupa töreninde giydiği kıyafeti niçin giydiği ortaya çıktı

Dünya Kupası finalinin ardından en çok konuşulan anlardan biri, Arjantinli yıldız Lionel Messi'ye Katar'ın geleneksel kıyafeti giydirilmesiydi. Peki Messi'ye giydirilen kıyafetin anlamı neydi?

Messi'nin kupa töreninde giydiği kıyafeti niçin giydiği ortaya çıktı

2022 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Arjantin'de takımın süper yıldızı Lionel Messi'nin kupa töreninde giydiği kıyafet, en az seremoni kadar konuşuldu.

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al Sani tarafından Messi'ye, ülkeye has kültürel bir kıyafet olan 'bişt' giydirildi. Taraftarların çoğu Messi'nin giydiği tül benzeri bu cübbeyi başta anlamlandıramasa da daha sonra bunun Katar'ın geleneksel kıyafetlerinden biri olan "bişt" olduğu öğrenildi.

Körfez ülkelerindeki Arapların giydiği bu kıyafet gri, siyah, beyaz ve bej renklerinde olabiliyor. Günlük olarak giyilmeyen bu kıyafet; bayram, düğün, ulusal münasebetler gibi özel günlerde tercih ediliyor, mezuniyet törenlerindeyse cübbe olarak giyiliyor.

Katar Emiri'nin de Messi'ye bu özel günde Bişt giydirerek onu onurlandırdığı ifade ediliyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Messi'nin kupa töreninde giydiği kıyafeti niçin giydiği... Sonraki Haber >>

Alman ordusunda şimdi de Puma skandalı

Alman ordusunda şimdi de Puma skandalı

Ev kamerasına yansıyan deprem anı

Ev kamerasına yansıyan deprem anı

'Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım'

'Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım'

Macron Katar'da tribündeydi

Macron Katar'da tribündeydi

Polis, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı

Polis, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı

2023 öncesi Sarp sınır kapısında

2023 öncesi Sarp sınır kapısında

Avukat Salim Şen, efsane videoyu hatırlatıp yine sordu

Avukat Salim Şen, efsane videoyu hatırlatıp yine sordu

[Harun Tokak] Doğduğumuz Toprakları Bize Dar Ettiler

[Harun Tokak] Doğduğumuz Toprakları Bize Dar Ettiler

Bayraktaroğlu KHK zulmüne sessiz kalanlar için konuştu: İnsafınız kurusun be!

Bayraktaroğlu KHK zulmüne sessiz kalanlar için konuştu: İnsafınız kurusun be!

Rusya çok konuşulacak o videoyu yayınladı! Dünya ayağa kalkacak

Rusya çok konuşulacak o videoyu yayınladı! Dünya ayağa kalkacak
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:27:55