Samanyolu Haber /Spor / Messi'nin yeni adresi belli oldu iddiası /10 Ağustos 2021 15:00

Messi'nin yeni adresi belli oldu iddiası

Fransız spor gazetesi L’Equipe’in haberine göre Lionel Messi, PSG ile anlaştı. Yıldız oyuncu kulüple 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

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Barcelona, 5 Ağustos’ta Twitter hesabından Arjantinli oyuncunun kontratını yenileyemeyeceklerini duyurmuştu. Messi, düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamamış ve PSG’nin de kendisi için bir seçenek olduğunu söylemişti.


Fransız basınındaki habere göre Messi’nin uçağının bu öğleden sonra Paris’e varması bekleniyor. Sağlık kontrolünün ardından sözleşmenin imzalanacağı ve yarın PSG’nin maçlarını oynadığı Prensler Parkı stadında basın açıklamasının yapılacağı bildirildi.

PSG, şu anda serbest oyuncu statüsünde olduğu için Barça’ya sözleşme için ödeme yapmak zorunda kalmayacak.

Kariyerine 2004 yılında Barcelona’da başlayan Messi, 30 Haziran’da son vedasını yapana kadar çocukluk kulübünde oynamıştı.

Lionel Messi, Barcelona formasıyla 778 maçta 672 gol attı ve 305 asist yaptı. Yıldız oyuncu, Katalan kulübü ile toplamda 35 kupa kazandı.
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